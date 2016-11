Carl I. Hagen varsler at Frp kan få konkurrent

Carl I. Hagen mener det kan komme et opprørsparti i Norge, fordi hans Frp er blitt et etablert parti som ikke lenger tør å fronte ubehagelige saker.

– Det er åpenbart marked for et nytt parti. Fremskrittspartiet blir nå av mange sett på som et etablert parti, som er en del av makten, som sitter i regjering. De ser ikke på Frp som løsningen og det er absolutt et marked der som gjør at det kan komme et opprørsparti i Norge, sier den tidligere Frp-lederen.

Han er uenig med Høyres Bent Høie, som sier at det ikke er amerikanske understrømmer i Norge som kan gi en Donald Trump-skikkelse i norsk politikk.

– Klimahysteri



– Han undervurderer strømningene i det norske folk. Mange er misfornøyde. Ta bare klimaet. Det er ingen i Fremskrittspartiet som lenger tør si det jeg gjorde: At påstandene om at klimaendringene er menneskeskapte, er klimahysteri. Det er jo det. Endringene har med solens styrke, overhodet ikke noe med utslipp fra bilene våre, å gjøre. Det er mange som ikke forstår hvorfor vi skal bruke milliarder av kroner på å straffe bilistene.

Hagen viser også til at regjeringen må stramme inn budsjettene.

– Folk husker veldig godt eksplosjonen av migranter som kom til Norge i fjor, som gjorde at vi måtte bruke ti milliarder kroner på alle som kom til landet – penger som gjør at vi nå har mindre å bruke til eksempelvis helse og politi. Og en utenriksminister som alltid har penger til å dele ut i alle andre land enn Norge.

Han gir seg ikke med det.

– Det skjer samtidig som de hører at vi har 7000 milliarder kroner på bok, som vår generasjon har bygd opp, men som de unge som skal få en gang i fremtiden. Eldres omsorgsbehov presenteres som en økonomisk tsunami. Min generasjon arvet intet oljefond på milliarder. Og folk irriterer seg over at det fortsatt er mange innvandrerbarn som har bodd her hele livet, som ikke kan ett ord norsk når de begynner på skolen. Innvandrings- og integreringspolitikken irriterer folk kraftig, sier Hagen.

– Har sovet i timen



Han følger med den voksende motstanden mot EØS-avtalen, blant annet i LO.

– Det er en sak hvor vi må innrømme av vi har sovet i timen. Vi inngikk den avtalen da EU besto av land som var like oss i sentral- og Vest-Europa. Men etter EU-utvidelsen, hvor en rekke land fra Øst-Europa er blitt med, har EØS-avtalen betydd at vi har fått en flom av arbeidsinnvandrere til Norge som undergraver vårt lønnsnivå og mottar mange sosiale ytelser og trygder.

– Avtalen gjør at de raskt får tilgang til barnetrygd og andre sosiale ytelser. Jeg opplever stor misnøye i det norske folk også med det.

Kriminelle innvandrere



Han har enda en sak hvor han mener Frp ikke lenger tør være i front.

– Både når det gjelder voldskriminalitet og voldtekter så er innvandrerne skyhøyt overrepresentert i Norge. Men ingen gjør noe med det. Min medisin er veldig klar og det er å sende dem hjem igjen og la de sone i hjemlandet på vår regning. Jeg mener vi kan betale eksempelvis Romania dobbelt av hva en fengselsplass koster der. Det vil uansett være billigere enn at vedkommende soner her i Norge. Det er også understrømmer i vårt land som ingen representerer i dag, slutter Hagen.

Frp-topp ikke bekymret



Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Frp, sier at han ikke er bekymret for at det skal dukke opp en stor konkurrent til høyre for partiet.

– Det dukker stadig opp nye lister og nye partier. Det er en del av den demokratiske prosessen. Frp fronter de sakene som vi vil og skal, og det ivaretar vi, sier Nesvik til VG.

– Demokratene ble jo stiftet for lenge siden, med Vidar Kleppe i spissen, og vi så jo hvordan det gikk, sier han.

– Er det ikke vanskeligere å holde på protestpartiprofilen nå som dere sitter med regjeringsmakt?

– Frp er ikke et protestparti. Vi har en helhetlig politikk innen alle områder. Men vi skal være tydelige og synlige. Det har vi vært, og det kommer vi til å være fremover. Vi ser blant annet at de endringene vi har gjennomført på innvandringsfeltet, med en svært tydelig innvandrings- og integreringsminister, virker, sier Nesvik.

Vil ikke diskutere politikk med Hagen i VG



– Hagen mener til at ingen i Frp vil si at klimaendringene er klimahysteri lenger. Her har det vel skjedd noe med partiet de siste årene?

– Jeg skal ikke diskutere enkeltutsagn. Frp er tydelige på dette feltet. At vi har en føre-var-holdning betyr ikke at vi går vekk fra vårt standpunkt. Vi mener vi må se på teknologiske løsninger fremfor å straffe innbyggerne, sier han.

– Hagen viser til at høyere drivstoffavgifter straffer innbyggerne?

– Jeg kan ikke kommentere alt han sier. Jeg hører ofte på Carl, og han kommer ofte med gode innspill.

– Har dere vært for lite kritiske til EØS-avtalen?

– Jeg har ingen intensjon om å gå inn i politisk diskusjon med Carl i VG. Jeg tar svært gjerne råd fra Carl I. Hagen. Men det tar jeg med ham personlig. Nå jobber vi med en programprosess som skal vedtas mai neste år. Det er politikken vi vedtar der som vil styre vår politikk fremover, sier Nesvik.

– Ser ikke på dette som kritikk



– Samtidig har Frp vært mye større på målinger enn det dere er i dag. Kan ikke Hagen ha et poeng?

– Frp har både vært større og langt mindre på målinger gjennom historien. Det er ett år til valget, og da skal vi være mye større enn vi er på målingene nå. Målet vårt er å være klokkeklar i politikken og vise våre alternative løsninger.

– Har dere mistet kontakten med grasrota i partiet?

– Nei.

– Hva tenker du om at en så sentral person for partiet er blitt så kritisk til Frp?

– Jeg ser ikke på dette som kritikk. Jeg ser på det som velmenende råd fra Hagen, som vi lytter til. Vi skal gjennomføre politikken som landsmøtet vedtar. Det er helt åpenbart at Hagen har betydd utrolig mye og at han kommer til å bety mye også fremover.

Partileder Siv Jensen i Frp ønsker ikke å kommentere Hagens utspill utover det Harald Tom Nesvik har sagt om saken.