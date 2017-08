Carl I. Hagen om innvandrere: – De har alltid truet de norske verdiene, men verdiene er ikke endret

Etter den store verdidebatten innrømmer Carl I. Hagen at de norske verdiene ikke har blitt påvirket av innvandrerne. Likevel vil FrP-generalen nå innføre assimilering.

Han har fulgt debatten fra strandstolen i Spania.

Han har lest sakene om Borten Moe og Helleland som advarer mot at landets verdier er under angrep – at nordmenn må våge å være norske og ikke glemme den kristne kulturarven.

Men Carl I. Hagen mener debatten egentlig handler om innvandring.

– Presset mot norske verdier kommer fra innvandrere. Det er først og fremst islamister og den muslimske gruppen. Asia og Afrika er problemet, sier Hagen til VG.

Verdiene står seg

– Har innvandrerne endret norske verdier negativt i løpet av din karriere?

– De har alltid truet de norske verdiene, men verdiene er ikke endret. De norske verdiene står seg, forteller han.

Hagen, som i 40 år har vært politisk aktiv i Norge, mener at selv om de grunnleggende verdiene ikke har endret seg slik han har fryktet, har innvandringen hatt en påvirkning.

– Det er flere som er nervøse for fremtiden nå, sier han og fortsetter:

– Vi har eksempler som kjønnslemlestelse og hijab-debatten med foreldre som tvinger ungene til å bruke barnehijab. Det er bare vi i Fremskrittspartiet som har sagt ifra.

Så du: Nær åtte av ti Frp-velgere mener norske verdier er under angrep

Avfeier verdiforskning

VG har også snakket med professor og forsker Ottar Hellevik, som har kartlagt det norske verdisynet i over 30 år.

Han forteller at innvandring og påvirkning på nordmenn har vært en del av undersøkelsene.

– Stadig flere sier at innvandrere er en berikelse for Norge og færre svarer at de er en trussel, sier Hellevik.

Bakgrunn for verdidebatten: Martin Kolberg om Listhaug: Opptrer i strid med kristne verdier

Han forklarer at forskningen viser at folk som har bodd i områder med mye innvandring har fått et bedre forhold til innvandrere.

– Det er større grunn til å tro at innvandrernes verdier blir påvirket over tid, sier forskeren.

– Det Hellevik og hans spørreundersøkelse viser er at det ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Folk tør ikke svare det som er sant. Det er det som er problemet her. Det som skjer på steder som Stovner og Høybråten i Oslo er at nordmenn flytter ut og innvandrere inn, sier Hagen.

Debatt: Nestekjærligheten er ikke norsk

Vil innføre assimilering

Til VG forteller Hagen at han har blitt enda mer kritisk til måten innvandringspolitikken føres i Norge. Det siste eksempelet han vil trekke frem er at han er enig med innvandringsminister Sylvi Listhaug om at folk må rapportere og angi flyktninger dersom de oppdager at de reiser på ferie til hjemlandet.

– Dette har jeg aldri før sagt i norsk presse – jeg mener Islam er den største utfordringen for Europas fred og fordragelighet i den langsiktige fremtid, sier han.

Nå tar Frp-generalen til orde for at Norge skal innføre politisk assimilering overfor dem som kommer til Norge – at innvandrerne skal bli tvunget til å gi avkall på verdiene fra hjemlandet.

Støre: Listhaug-oppfordring minner om et angiversamfunn

– De som kommer hit må tilpasse seg våre verdier, vår handlemåte og væremåte. Da unngår vi konflikter i fremtiden.

– Hadde du villet gitt avkall på dine verdier dersom du på grunn av krig måtte søke asyl i et annet land?

– Ja, det hadde jeg. Men jeg hadde aldri i livet flyktet til et ikke-vestlig land, svarer Hagen.

– Hva er de viktigste verdiene for deg?

– Det er respekt for andre, likestilling, likhet og ideen om «gjør din plikt og hevd din rett», avslutter Hagen fra Spania.