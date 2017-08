Carl Bildt ut mot Listhaug: – Hun driver valgkamp

Tidligere statsminister Carl Blidt avviser Sylvi Listhaugs virkelighetsbeskrivelse av Sverige.

Sveriges tidligere statsminister og partileder av Moderaterna, mener Innvandrings- og intergreringsminister Sylvi Listhaugs besøk til Rinkeby tirsdag var et valgkampstunt.

– Når dette skjer midt i en valgkamp med skarpe formuleringer som «svenske tilstander», er det ikke for å lære, men for å drive valgkamp, sier han til NRK onsdag morgen.

Debatten raste tirsdag rundt Listhaugs tur til bydelen Rinkeby i Stockholm, der hun selv opplyste om at hun skulle undersøke «svenske tilstander». Bydelen har høy innvandrerandel og store sosiale problemer.

Uenig med Listhaug



Bildt var Sveriges statsminister fra 1991 til 1994, og utenriksminister fa 2006 til 2014. Han er ikke enig i det bildet Listhaug maler av innvandring i Sverige.

– Jeg husker da vi i statsministerperioden min måtte ta imot en stor gruppe med bosniere etter krigen deres. Det var ikke enkelt og vi opplevde både gjengkriminalitet, smugling og skyting i Sverige. Nå ser vi derimot at denne gruppen med innvandrere er nesten mer velintegrerte en normale svensker, sier han til kanalen:

– Sverige er et velfungerende samfunn og vi har hatt fremgang i innvandringspolitikken vår. Det finnes absolutt områder der det er problemer, og det ser vi at det alltid gjør i en overgangsperiode, sier Bildt.

Da Listhaug dro til Sverige hadde hun et ferskt regnestykke fra Finansdepartementet med i kofferten. Ifølge departementet ville det kostet Norge over 200 milliarder kroner fordelt på seks år, om Norge skulle ha tatt i mot like mange asylsøkere som Sverige gjorde i 2015 og 2016.

Sverige tok inn 157.000 flere asylsøkere enn Norge i perioden.

– Innvandring står i sentrum



Bildt sier til NRK at innvandring fortsatt står i sentrum i den svenske politiske debatten.

– Vi må finne tiltak som kan bidra til at innvandrere kommer inn på arbeidsmarkedet. Det er ingen tvil om at det er mye vi må gjøre for at integreringen skal gå raskere, og det er noe vi snakker om i den politiske debatten.

Turen til Listhaug har fått hard kritikk fra flere norske politikere, og statsminister Erna Solberg gikk tirsdag ut og advarte Listhaug.

