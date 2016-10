Bystyrerepresentanter stiller ikke opp for Frelsesarmeen: – Nekter å være gissel for en god sak

Frelsesarmeen inviterte bystyret i Oslo til å stå vakt ved julegrytene i år, men flere takker nå nei på grunn av organisasjonens syn på homofili.

– Jeg vil aldri bidra til denne organisasjonen. De står for et inhumant menneskesyn og en dobbeltmoral jeg ikke kan godta. Dette er holdninger som ikke hører hjemme noe sted, sier bystyrerepresentant Per Anders Langerød (Ap) til VG.

Han og resten av bystyret i Oslo fikk denne uken en e-post fra Frelsesarmeen der den frivillige organisasjonen oppfordret medlemmene til å stå vakt ved julegrytene. Innsamlingen setter i gang den 28. november.

«For å kunne gjennomføre julegryteaksjonen er vi helt avhengige av grytevakter. Det å stå grytevakt er veldig hyggelig og givende. Flere bystyrerepresentanter sto en time i løpet av desember i fjor og vi håper enda flere har mulighet i år.»

Langerød og flere andre politikere takker nå nei nei til oppfordringen, fordi de mener Frelsesarmeen diskriminerer homofile. Det var magasinet Blikk som omtalte nyheten først.

INHUMANT MENNESKESYN: – Det er 2016, og man er nødt til å stille noen krav. Vi trenger ikke å la oss ta som gissel av en god sak, sier Per Anders Langerød (Ap) om hvorfor han takker nei til å hjelpe Frelsesarmeen i julen. Foto: Privat

– Som å diskriminere jøder



– Det å diskriminere en gruppe er ikke uskyldig eller noe man kan overse. Det er veldig alvorlig. Hva om de ikke ønsket like ekteskapsrettigheter for mennesker med jødisk tro? spør Langerød retorisk.

– Det er lett å si at de gjør mye bra – og det gjør de – men det er det faktisk mange andre som gjør. Det er 2016, og man er nødt til å stille noen krav. Vi trenger ikke å la oss ta som gissel av en god sak, mener han.

Han forteller at han kommer til å stille opp for andre gode formål i julen, men altså ikke for Frelsesarmeen.

– Vi sitter i bystyret nå og jobber med planer for inkludering, og så skal vi legge til side alt av prinsipper for denne organisasjonen? Det er uaktuelt for meg, og jeg oppfordrer de andre medlemmene til å tenke seg om to ganger.

Flere reagerer



Dette er ikke første gang fremtredende personer ikke ønsker å samarbeide med Frelsesarmeen på grunn av deres holdning til homofili. I 2013 trakk flere artister seg fra grytekonsertene.

Rosenborg Fotballklubb droppet samme år å gi 25.000 kroner til Frelsesarmeen.

Langerød får støtte av bystyrekollega og leder for Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan.

MARKERT NEI: Jon Reidar Øyan (Ap) vil heller ikke stå grytevakt så lenge Frelsesarmeen mener det de gjør om homofili. FOTO: NILS BJÅLAND

– Jeg kan bare bifalle. Jeg bidrar ikke, og vil innstendig oppfordre alle til en grundig selvransakelse om de vurderer å gi penger til Frelsesarmeen, og heller finne noen med et humant og moderne menneskesyn. Hvordan ville vi reagert om de ønsket å nekte de samme rettighetene til innvandrere i stedet for homofile?

Også andre politikere nekter å bidra ved Frelsesarmeens julegryter.

– Jeg vil ikke komme med noen dom over Frelsesarmeen, bortsett fra å si at synet deres på homofili er uakseptabelt. For min del føles det helt feil å bidra, all den tid jeg vet hva Frelsesarmeen står for. Det er fint mulig å velge andre som gjør like mye bra. Det føles ikke riktig å legge fra seg prinsippene bare fordi det er jul, sier Espen Ophaug (V).

Nettside for ungdom: «Bedre å leve alene enn i et homofilt forhold»

Frelsesarmeen forstår



Heller ikke Høyres Jon Ole Whist vil stå ved organisasjonens julegryter. Han er også styremedlem i Åpne Høyre.

IKKE GRYTEKLAR: – Frelsesarmeen har sin tro, og det får man bare respektere, men jeg ønsker altså ikke å støtte dem, sier Jon Ole Whist (H). FOTO: NILS BJÅLAND/VG

– Frelsesarmeen gjør mye bra, selv om mye av det de står for byr meg i mot som åpent homofil. Jeg har i utgangspunktet ikke behov for å gå ut og flagge dette, men når de kontakter meg på denne måten må jeg svare. Jeg ønsker altså ikke å støtte dem, sier Whist til VG.

Andrew Hannevik, informasjonssjef i Frelsesarmeen, sier at de har full forståelse for at folk er uenig i organisasjonens praksis. Han forteller imidlertid at mange likevel stiller opp for dem.

– Flere har uttrykt at de ikke er enige med oss i ett og alt, men at de anser sitt bidrag som en hjelp til de vi hjelper. Vi er uansett veldig glade for de som stiller opp, sier han.

– En del av de som har sagt nei har også sagt de har andre formål de støtter, og det synes vi er veldig fint. Det viktigste er at man hjelper, sier Hannevik.