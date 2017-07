Tre vannskutere med tre barn involvert i ulykke i Oslofjorden

FILTVET (VG) Tre vannskutere, alle med en voksen og ett barn om bord, har vært involvert i en ulykke i Oslfjorden ved Hurum. Alle er nå kommet til rette og ingen er skadet.

Det var totalt fire vannskutere som var ute og kjørte på fjorden utenfor Filtvet da ulykken skjedde, men den ene hadde allerede satt kursen mot land.

– Veldig skremmende

– Det var veldig skremmende, sier Sumiit Rajani, som kjørte den ene vannskuteren, til VG. Han forteller at det var fire skutere som var ute i følge på vannet da en av dem veltet. Da en av de andre skuterne kom til for å hjelpe, veltet også denne.

SKREMMENDE: Sumiit Rajani, som er på ferie i Norge, sier det var en skremmende opplevelse. Han kjørte en av de fire skuterne. Foto: GISLE ODDSTAD , VG

Rajani kom så til med sin skuter og plukket opp en fem år gammel gutt.

– Jeg klarte å få tak i den lille gutten og tok ham til land hvor vi ropte etter hjelp, sier indiske Rajani som er på ferie i Norge.

Det ble satt i gang søk etter den fjerde skuteren før man fikk klarlagt at denne allerede hadde tatt seg til land.

– Det var fire vannskutere med fire voksne og fire barn ute som var ute og kjørte. Av en eller annen annen årsak har de vippet rundt og gått i vannet. Så har de blitt tatt i land av båtfolk her og en av skuterne, forteller politiets innsatsleder Geir Bodahl.

– Uhell

Han opplyser at hele følget var på tur sammen og at de hadde leid skuterne av et utleiefirma på Filtvet.

– Alle er fysisk uskadd, men litt kalde kanskje etter å ligget i vannet, sier Bodahl.

– Vet dere noe om årsaken til at de veltet?

– Det har ikke vært snakk om noe grisekjøring, Dette var et rent uhell, sier Bodahl.

En av førerne av vannskuterne sier til VG at de ikke hadde noe fart da den ene skuteren veltet.

Bodahl forteller at de har snakket med førerne for å få klarlagt hendelsesforløpet.

Klokken halv fire opplyste politiet at alle var kommet til rette.

– Vi vet at fem personer er tatt hånd om av ambulanse, én er om bord i en redningsskøyte og to er tatt hånd om av politiet, sier Eigil Andersen, kommunikasjonsrådgiver i Redningsselskapet til VG.

Det ble satt inn større ressurser i aksjonen. Redningsselskapet opplyser at tre redningsskøyter ble sendt til stedet og 110-Vestviken sier til VG at to dykkerteam fra Oslo og Drammen ble satt inn.

Ulykken skal ha skjedd midtfjords, ifølge vaktleder Jan Petter Bonde.