Fire vannskutere med fem barn involvert i ulykke i Oslofjorden

Fire vannskutere med til sammen åtte personer, fem av dem barn, har vært involvert i en ulykke i Oslofjorden ved Hurum, opplyser politiet. Alle personene er nå kommet til rette.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiet opplyste på Twitter like før klokken 15 torsdag at det var satt i gang en større redningsaksjon.

Politiet opplyste først at fem personer var tatt på land og en person tatt om bord i en redningsskøyte. Regionsleder Erik Knudsen i Redningsselskapet sa til VG at noen trolig var savnet.

Klokken halv fire opplyser politiet at alle er kommet til rette. Skadeomfanget er ikke kjent.

Ifølge politiet var det fem barn og tre voksne som var involvert i ulykken.

– Vi vet at fem personer er tatt hånd om av ambulanse, én er om bord i en redningsskøyte og to er tatt hånd om av politiet, sier Eigil Andersen, kommunikasjonsrådgiver i Redningsselskapet til VG.

Det ble satt inn større ressurser i aksjonen. Redningsselskapet opplyser at tre redningsskøyter ble sendt til stedet og 110-Vestviken sier til VG at to dykkerteam fra Oslo og Drammen ble satt inn.

– De som er tatt opp er i form har jeg fått høre ubekreftet, sa vaktleder Jan Petter Bonde til VG før det ble bekreftet at alle er hentet opp.

Ulykken skal ha skjedd midtfjords, opplyser vaktlederen.

Ifølge Drammens Tidende hadde følget leid skutere ved Villa Malla.