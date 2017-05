Tre av fire om bunad: Må sys i Norge

To av tre norske bunader sys i utlandet, anslår ekspertene. Samtidig mener 73 prosent at nasjonaldrakten må lages i Norge.

Det viser en spørreundersøkelse Infact har gjennomført for VG. På spørsmålet «Er det viktig at bunaden er sydd i Norge?» svarer 73 prosent ja.

Realiteten en ganske annen. De siste tjue årene har stadig flere norske bunadsprodusenter flyttet produksjonen til andre land. To av tre norske bunader har i dag elementer som er laget i utlandet, anslår flere uavhengige kilder innen bunadsnæringen. Det finnes ingen spesifikke tall eller forskning på dette.

– Det er ingen produsenter av en viss størrelse som klarer å produsere alt i Norge lenger, sier forsker og leder for Noregs ungdomslag, Mette Vårdal.

Bunader fra utlandet skaper splid



Topp ti mest populære bunader: · Trønderbunad · Vestagderbunad · Gudbrandsdalens festbunad · Nordlandsbunad · Rogaland · Øst Telemark · Vest Telemark · Vestfold · Hardangerbunaden Kilde: Basert på diverste aviskåringer fra de seneste årene og Norsk institutt for bunad og folkedrakt.

Vårdal har forsket på bunadsnæringen og forteller at mange norske syersker er bekymret for utviklingen. Bunadskompetansen dør ut. Tradisjonelle bedrifter føler seg truet, samtidig som nye aktører tjener store penger. For eksempel har «Norske Bunader AS», som produserer i Kina, bokført et overskudd på 29 millioner kroner siden 2006.

VG Helg har fulgt den norske bunaden på reisen. Vi har sett hvordan råmaterialet fraktes i fly til fabrikklokaler i Afrika og Asia, sys om til bunadsdeler, før det sendes hjem igjen og monteres. Vi har besøkt 71 arbeidere i Ghana som jobber på spreng for skaffe nordmenn billigere bunad til 17. mai.

Du kan lese om reisen i VG Helg og VG+ på fredag og lørdag.

– Hva skjer hvis vi slutter å sy bunad i Norge? spør forsker Mette Vårdal

– Jeg tror vi vil miste en kunnskap og tradisjon som er blitt videreført gjennom generasjoner, sier Vårdal.

SYR BUNAD: På denne systua i Ghana jobber afrikanere med å lage norske bunader til 17.mai. Foto: Gisle Oddstad , VG

Halvparten av alle nordmenn har bunad



Ifølge VGs infact-undersøkelse står bunaden fremdeles sterkt i Norge. 72 prosent av alle kvinner og 20 prosent av alle menn har bunad. Totalt eier nesten halve Norge egen bunad.

Bunadsfakta: * Bunadsnæringen omsetter for 750 millioner kroner og det er anslagsvis 2,5 millioner bunader i norske hjem. * 72, 3 prosent av kvinner og 20,4 prosent av menn har bunad, viser en Infact-undersøkelse gjennomført av VG. * 76, 4 mener man må velge bunad ut i fra hvor slekten kommer fra. 15,3 prosent mener det er greit å bare velge en bunad som er fin. * De siste 10-15 årene har det vært en markant økning i salg av bunader. * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid. For eksempel tar det 100 timer å sy en skjorte. * Det produseres bunader i land som Kina, Thailand, Estland, Vietnam, Ghana, Madagaskar og Latvia. Dette er land som er kjent for å ha gode håndverkstradisjoner.

Bunaden er blitt en viktig del av vår identitet. 76 prosent mener at man skal velge bunad fra det stedet slekten kommer fra, mens bare 15 prosent mener man kan velge den bunaden man selv syntes er finest.

Nordmenn vil lære å sy



Samtidig som stadig flere bunader produseres i utlandet, vil nordmenn lære å sy. Årlig arrangeres det mellom 250–300 bunadskurs over hele Norge. I fjor var det 1700 flere deltagere enn i 2015, forteller leder for «Studieforbundet kultur og tradisjon», Kjærsti Gangsø til VG. Og ventelistene for 2017 er allerede fulle.

– Du kan absolutt jobbe som bunadstilvirker og ha en anstendig lønn. Det går rykter om at man ikke kan leve av bunad, men vi har sett gode eksempler på det motsatte, sier Gangsø.

Hun mener bunader som sys i utlandet se annerledes ut enn de som produseres i Norge. Drakten blir ikke tilpasset personen som kjøper den på samme måte, og materialene er ikke alltid av like god kvalitet.

– Når du ser broderi fra Thailand, ser det annerledes ut enn de fra Norge. Det handler også om tilnærming til kunden og formidling av gamle tradisjoner. Det er viktig at produksjonsapparatet i Norge bidrar til at kunnskapen ikke forsvinner, sier Gangsø.

Utenlandsprodusent: – Patetisk

Henning Kumle, som produserer herrebunader i Thailand, er ikke enig i at utenlandsbunader er dårligere enn de norske.

– Det er uvitenhet. Jeg syntes det er patetisk at noen produsenter fortsatt forteller at man bare syr bunader i Norge, og at det gjøres av gamle damer på et loft eller et stabbur. Det er bare tull. Det lages ikke herrebunader kommersielt i Norge lenger, for salg, sier Kumle.

– Hvis noen kan lage en bedre bunad enn det vi gjør, eller kan påvise at det finnes herrebunader i Norge for kommersielt salg, skal jeg ta bunadshatten min og gå naken fra Ringsaker til Oslo.



Så hvordan ser fremtiden ut for den norske bunaden? Forsker Mette Vårdal er i tvil.

– Etter hvert som vi har fått mer penger, har bunaden fått mer broderi, søm og tilbehør. Den har blitt mer kostbar. Skal jeg spå, så tror jeg trenden vil snu. At vi får enklere bunader igjen, sier hun.

UTFLAGGING: Den norske bunaden sys i land som Ghana (bilde), Thailand, Vietnam, Kina og Baltikum. Stadig færre kan produsere hele bunader i Norge. Foto: Gisle Oddstad , VG

– Samtidig ønsker jeg meg at flere ser at man kan sy deler av sin egen bunad. Lykkes vi ikke med det, tror jeg vi vi se en økt forekomst av bunader fra utlandet.