Kulturminister Linda Helleland (H) bekymret for bunadstradisjoner: – Vi må ivareta kunnskapen

Kulturministeren syntes ikke utflagging av bunads-industrien er et problem, men er bekymret for at kunnskapen om bunadssøm går tapt i Norge.

– Så lenge vi ivaretar tradisjonene med montering og søm, ser jeg ikke noe problem i å kjøpe en bunad som er laget helt eller delvis i utlandet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til VG.

– Jeg tror vi må godta at det vil bli et større mangfold av bunadsprodusenter enn det har vært før.

– Synes ikke vi skal nedvurderer

VG har den siste uken skrevet flere saker om den norske bunaden, som i stadig større grad produseres i land som Kina og Thailand og i de baltiske land. Utflagging av bunaden vekker sterke følelser, og mange i miljøet frykter at tradisjoner og kunnskap blir vannet ut.

HIPP HURRA: Linda og Trond Helleland sammen med barna Bernhard (11) og Konrad (9) på 17. mai. Barna har bunader fra Hallingdal og Hordaland. Foto: Privat

Helleland har fulgt debatten. Hun mener det er viktig å ivareta norske tradisjoner, men at nordmenn må være åpne for at det finnes flere måter å produsere bunad på.

– Jeg synes ikke vi skal nedvurderer håndverk fra utlandet, så lenge produsentene føler tradisjoner når det kommer til montering og tilpassing. Jeg syntes det er fint at så mange vil ivareta tradisjonene vi har i Norge. Noe av det fineste med 17. mai er jo nettopp å se alle som går i bunad, sier Helleland.

Bekymret for bunadstradisjoner



Flere i bunadsbransjen vil ha en merkeordning for norske bunader. «Nyt Norge» brukes for eksempel om norsk mat, og nå ønsker bunadsbransjen noe tilsvarende.

– Det må bransjen selv ta initativ til, det er ikke noe vi jobber med politisk. Jeg mener debatten om norsk og utenlandsk bunad blir litt vel svart-hvit. Skal vi gi norske bunader et «godkjent» -stempel kan det bli litt som å si at en bunad ikke er god nok, fordi den ikke er sydd på Husfliden, sier Helleland.

– Vi må ivareta kunnskapen

Kulturministeren mener det er viktig å bevare et sterkt utdanningsløp for bunadstilvirkere. En bunadstilvirker utarbeider mønstre, broderer, monterer og tilpasser bunader. I dag kan man ta en toårig utdanning på videregående, og fullføre med to år i lære. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.

I dag finnes det 83 lærlingplasser på 64 forskjellige bedrifter innen bunadstilvirker-faget, ifølge utdanning.no. Leder for Norsk institutt for bunad og folkedrakt forteller at det er mellom 20-25 studieplasser i året som bunadstilvirker på videregående-nivå.



– Vi må ivareta kunnskapen om hvordan bunad lages, det er viktig. Bunadstilvirkerfaget er ikke noe som går i lære i familien, slik som det kanskje gjorde før, ved at bestemor og mor lærer barnebarn og barn. Men vi må likevel ta vare på faget, sier Helleland.

Eier to bunader



Kulturministeren har to folkedrakter, som hun gjerne bruker. En bunad fra Orkdal i Trøndelag, sydd på stedet etter et gammelt mønster, og en stakk fra Hallingdal. Stakken fikk hun i bryllupsgave, og det er en hverdagsbunad basert på drakttradisjoner fra 1700-tallet. Mannen har Hallingdal-herrebunad og barna har arvet to forskjellig bunader fra Hallingdal og Hordaland.

Bunad som tradisjon står sterkt i statsrådens familie.

– Det har alltid vært festplagget vi bruker i høytidene, ingen ting topper det. I dag bruker jeg bunad på 17. mai, til dåp, konformasjon og på julaften. Stakken bruker jeg også på ulike markeringer og feiringer, sier Helleland.



– Opptatt av norske tradisjoner



Desember 2016 la kulturministeren ut en julehisen på sin Facebook-konto hvor hun hyllet norske tradisjoner. Ifølge med et bilde av seg selv i bunad foran et juletre, skrev statsråden: «Vær stolt av det norske! Kvikk Lunsj og brunost. Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen. Dugnad og grøt. Generasjoner har skapt det typiske norske. Ord, holdninger og verdier».

Innlegget fikk både ris og ros. Men Helleland står inne for det hun skrev.

– Jeg er opptatt av norske tradisjoner og kulturarv. Jeg mener vi skal være tydelig på hva som er norsk, og være stolte av det. Men det er stor forskjell på å dyrke det norske og være stolt av tradisjoner, sier hun.

– Norge må være et mangfoldig samfunn, flerkulturelt og med flere religioner. Samtidig tror jeg det gir trygghet til de som kommer hit at vi som vokste opp her er tydelige på hva vi er stolte av.