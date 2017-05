Krever nye regler for merking av bunad

Skal du ha ny bunad kan det være vanskelig å finne ut om drakten du kjøper er produsert i Norge eller utlandet.

– Det er et kaotisk og uoversiktlig marked, sier Camilla Rossing, leder Norsk instituttet for bunad og folkedrakt.

I dag finnes det ingen regler for merking av bunad.

Det vil si at du som kunde kan kjøpe en bunad hos en norsk systue, som ikke er norsk. Mens det i tekstilindustrien er vanlig med merkelapper som «made in China», er dette ikke et krav i bunadsnæringen.

LES OGSÅ: 3 av 4 vil ha norskprodusert bunad

Ønsker å etablere felles kvalitetsmerke

Bunadsfakta: * Bunadsnæringen omsetter for 750 millioner kroner og det er anslagsvis 2,5 millioner bunader i norske hjem. * 72, 3 prosent av kvinner og 20,4 prosent av menn har bunad, viser en Infact-undersøkelse gjennomført av VG. * 76, 4 mener man må velge bunad ut i fra hvor slekten kommer fra. 15,3 prosent mener det er greit å bare velge en bunad som er fin. * De siste 10-15 årene har det vært en markant økning i salg av bunader. * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid. For eksempel tar det 100 timer å sy en skjorte. * Det produseres bunader i land som Kina, Thailand, Estland, Vietnam, Ghana, Madagaskar og Latvia. Dette er land som er kjent for å ha gode håndverkstradisjoner.

Direktør i «Norsk husflidslag» går nå i bresjen for en ny merkeordning for norskproduserte bunader. Hun drar frem «Nyt Norge» som eksempel – merket som brukes om norskprodusert mat. Andre eksempler er «Fairtrade» og «Svanemerket».



– Det er en omfattende prosess å etablere et slik merke, men det handler om å etablere et kvalitetsmerke som kunder kjenner igjen og stoler på, sier Jacobsen til VG.

Så langt er ordningen etablert som en oppfordring til butikker og håndverkere i «Norges husflidslag», som har 24.000 medlemmer. Jacobsen håper ordningen også vil spre seg til andre som produserer bunad i Norge.

VG har tidligere dokumentert hvordan deler til den norske bunaden produseres i hele verden. Nasjonaldrakten sys i land som Kina, Thailand, Vietnam, Madagaskar og Estland. To av tre norske bunader har i dag elementer fra utlandet, anslår flere uavhengige kilder. Det finnes ingen spesifikke tall på dette.

Vil du se hvor og hvordan den norske bunaden produseres? Kjøpe tilgang til hele artikkelen her!



LITE STYKKE NORGE I THAILAND: Henning Kumle driver en fabrikk for herrebunader i Chiang Mai, nord i Thailand. Her vever en syerske stoff til norske bunader. Foto: Gisle Oddstad , VG

– Flere føler seg lurt

Camilla Rossing forteller at flere kunder ringer til Norsk instituttet for bunad og folkedrakt og spør om hjelp når de skal kjøpe bunad, fordi det er vanskelig å vite hvem som produserer hvor.

Topp ti mest populære bunader: Trønderbunad



Vestagderbunad



Gudbrandsdalens festbunad



Nordlandsbunad



Rogaland

Øst-Telemark



Vest-Telemark



Vestfold



Hardangerbunaden

Løken-drakten (fra Østfold)

Kilde: Basert på diverste aviskåringer fra de seneste årene og "Norsk institutt for bunad og folkedrakt".

– Flere føler seg lurt. Vi er bekymret for kundene. Hvordan kan man vite at det man kjøper er en ordentlig bunad, spør Rossing.

Marit Jacobsen mener problemet kan løses ved at butikker som produserer i Norge, kan gi kunden et slags sertifiseringsbevis. På en måte blir det som å merke bunaden med «Made in Norway».

– Vi jobber med en ordning der man merker hvor de forskjellige elementene er sydd og hvilke materiale de er laget av, for eksempel norsk ull. Flere produsenter gjør dette allerede, og legger ved et slags sertifiseringsbevis som forteller hvor bunaden er laget, og litt om historien til drakten, sier Jacobsen.

– Vil det komme krav om at alle bunadsprodusenter må følge dette?

– Nei, vi kan bare oppfordre til en slik merking. Butikkene og håndverkerne, som er medlemmer hos oss, er selvstyret slik at vi ikke kan pålegge dem.

Så du? 73.000 har stemt – dette er Norges vakreste bunad

Undersøk grundig



– Vi er kjent med at det finnes produsenter som ikke sier hvor bunaden er produsert, selv når kundene spør, forteller Camilla Rossing.

GHANA: En afrikansk arbeider syr korssting. Foto: Gisle Oddstad , VG

– Det eneste rådet jeg kan gi er at det er viktig å gjøre grundige undersøkelser, og stille bunadsprodusentene inngående spørsmål om produksjonen.

«Bunad og Stakkastovo AS» er blant bedriftene som produserer i utlandet. De syr bunadsdeler i Ghana. Systua deres ligger i Kumasi og har 71 arbeidere, og produktene selges til norske bunadsbutikker.

Daglig leder Tatjana Lone Hagebø (41) er kjent med at flere av deres kunder ikke opplyser kjøperne om at deler av produktet kommer fra Ghana.

– Det er synd, men vi står ikke ansvarlig for hva våre kunder gjør, sier Hagebø til VG.

– Hvorfor tror du noen butikker er redde for å si at de kjøper deler fra Ghana?

– I noen områder og i noen distrikt er dette med bunad forferdelig vanskelig. Spesielt blant den eldre generasjonen er det tradisjon for at bunad skal være helnorsk. Det er opp til hver enkelt systue å avgjøre hva de vil si til sine kunder.