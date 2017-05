Etterlyser egen skolelinje for bunadsøm

Stadig flere vil bli bunadstilvirkere, men det mangler et opplæringsløp. Toppen av Bunads-Norge ønsker egen utdanning på videregående.

– Det er stor etterspørsel. Vi merker at flere yngre er interessert, men det finnes ikke et helhetlig opplæringstilbud, sier leder for Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Camilla Rossing.

I dag kan man ta en toårig utdanning som bunadstilvirker på videregående, og fullføre med to år i lære. Det finnes i overkant av 20 skolen som tilbyr studiet i Norge. Bunadstilvirkerfaget inngår i linjen «Design og håndverk», men først i tredje klasse – som lærling – får man innføring i å sy bunad.

– Vi ønsker et nytt utdanningsprogram for søm og tekstilhåndverk, som gjør at de som ønsker å sy bunad, kan komme raskere inn i faget. I dag må de starte på design og håndverk, som er grunnfag for mer en 50 svennebrev, sier leder for Studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø.

Spesial: Norges mest populære bunad



«Gjemmes bort»



Hun mener at flere fag «gjemmes bort» i dagens utdanningsløp, ved at de slås sammen med andre fag. I alt er det 53 ulike retninger innen design og håndverk, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Sammen med Noregs ungdomslag, Norges Husflidslag og Norsk folkedraktforum driver Studieforbundet det største tilbudet for folk som vil bli bunadstilvirkerer i dag – kalt «bunadsopplæringen». Det er et opplæringsløp med seks kursuker over tre år. Over 200 personer har tatt kurset siden 2007.

– I begynnelsen var det overvekt av damer over 60 år, mens nå er gjennomsnittsalderen godt under 40 år. Det viser at flere unge er interesserte, sier Gangsø.



Les også: 2016 ble et toppår for bunadsklager

Få lærlingplasser



Etter bestått kurs kan man ta svennebrev som privatist. Man kan også bli lærling, men få bedrifter tar inn lærlinger. De store produsentene prøver, men det er kostbart. De små bedriften har ofte hverken kapasitet eller penger, sier Rossing.

– Det er et stort problem. Vi kan selvfølgelig ikke garantere at det blir nok søkere til et nytt utdanningsprogram med tilbud over hele landet, men det hadde vært lettere å etablere et samarbeid om lærlingplasser hvis det fantes en slik linje. I dag er det nesten ingen som har hørt om faget, sier Rossing.

Det hadde heller ikke Anny Strand (31), da hun studerte til å bli klesdesigner på ESMOD i Oslo. Hun ville jobbe med søm, men fant ut at svært få klesplagg sys i Norge – med unntak av bunad.

– Bunadstilvirker var ikke noe jeg hadde hørt om. Faktisk var det slik at en venninne nevnte yrket for meg ved en tilfeldighet på 17. mai. Hun sa: Du som elsker å bruke hendene, burde sy bunad, sier Strand til VG.

Siden har 31-åringen vært lærling og etablert seg som selvstendig næringsdrivende, sammen med Joar Vaagø i Oslo. Han har sydd bunad i 25 år, og spesialiserer seg på herrebunad og bunader fra Sogn.

– Jeg får ofte høre at jeg er ung til å være bunadstilvirker, men jeg kunne ikke tenke meg å jobbe med noe annet, sier Strand.

VG+: I disse landene lages den norske bunaden

Mister finansiering



Det finnes 83 lærlingplasser på 64 forskjellige bedrifter innen bunadstilvirker-faget, ifølge utdanning.no. De fleste tar utdanningen gjennom «bunadsopplæringen», som har mellom 20–25 elever årlig.

– De fleste er voksne folk. Det finnes lite informasjon om faget, så jeg forstår at ikke mange unge tenker på å utdanne seg som bunadstilvirker, sier Rossing.

Norge har en liste over «små verneverdige fag» – fag hvor det er inngått færre enn 15 lærlingkontrakter per tre år. Dette er yrkesfagene på videregående som nesten ingen søker på. Disse fagene får statsstøtte fordi de vernes om, men dersom de vokser, bortfaller støtten.

Bunadstilvirkerfaget har lenge hoppet inn og ut av denne listen. Studieforbundet ønsker at faget skal vokse, men det er samtidig en utfordring at faget mister statlig støtte når de oppnår resultater.

– Bunadsfaget er fremdeles ikke stort nok til å stå på egne bein, selv om det vokser. Når vi får faget opp og frem, mister faget finansiering, sier Gansø.

Så du? 73.000 har stemt – dette er Norges vakreste bunad

Ute på høring



Regjeringen har satt ned et utvalg som jobber med å gjennomgang alle yrkesfagene i Norge, inkludert 42 tradisjonelle håndverksfag som er i ferd med å forsvinne. Målet er å gjøre fagene mer tilpasset arbeidslivet.

Kunnskapsdepartementet bekrefter ovenfor VG at utvalget har sendt flere forslag på høring. I korte trekk går forslagene ut på å gjøre fag som bunadstilvirker til en egen linje, kalt «tradisjonshåndverksfag». Elevene fordyper seg på søm og tekstilhåndverk de to første årene, og går i lære som bunadstilvirker tredje og fjerde året.

Formålet er å gi elevene tidligere spesialisering innen sitt fag enn det som er vanlig i dag, opplyser kunnskapsdepartementet.