2016 ble et toppår for bunadsklager

Forbrukerrådet fikk inn mer enn dobbelt så mange klager på bunader i fjor som tidligere år.

Mens Forbrukerrådet de seneste årene har fått 12–13 ulike klager på bunader i løpet av året, nådde de i løpet av fjoråret en rekord på 29 klager.

– Tidligere gikk du til den lokale husfliden som satte sammen bunaden for deg, men i dag er det mange tilbud gjennom nettet. Det har ført til at bunaden er blitt mye billigere, ofte halvparten av prisen, men det har også ført til komplikasjoner når ting ikke passer og produsenten har underleverandører som kanskje befinner seg på et annet kontinent og med andre klestradisjoner, forteller direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland.

Bunadsfakta: * Bunadsnæringen omsetter for 750 millioner kroner og det er anslagsvis 2,5 millioner bunader i norske hjem. * 72, 3 prosent av kvinner og 20,4 prosent av menn har bunad, viser en Infact-undersøkelse gjennomført av VG. * 76, 4 mener man må velge bunad ut i fra hvor slekten kommer fra. 15,3 prosent mener det er greit å bare velge en bunad som er fin. * De siste 10-15 årene har det vært en markant økning i salg av bunader. * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid. For eksempel tar det 100 timer å sy en skjorte. * Det produseres bunader i land som Kina, Thailand, Estland, Vietnam, Ghana, Madagaskar og Latvia. Dette er land som er kjent for å ha gode håndverkstradisjoner.

BAKGRUNN: To av tre bunader lages i utlandet, anslår ekspertene. VG Helg fulgte bunaden på reisen

Har du opplevd å få en bunad i dårlig kvalitet? Har du en historie å fortelle? Ta kontakt med VGs journalister her!

«Norsk bunad AS» på klagetoppen



Selv om det kan være fristende å kjøpe bunader til en billigere penge, kan det by på problemer, advarer Flesland.

Hun forteller at det er ulike regler for bunader og andre kleskjøp, ettersom bunaden skreddersys.

– Kjøper du en spesialtilpasset bunad fra nettet, har du ikke angrerett. Du skal få opplysninger om det, men etter håndverkertjenesteloven så kan du avslutte avtalen mot å betale for utgiftene skredderen har hatt i stoff og arbeidstimer. Det er viktig å ha en god avtale når du bestiller bunad, sier hun.

Ett selskap har fått flesteparten av klagene. Norsk bunad, (selskapet het tidligere Norske bunadstradisjoner og Bunadworld) har til sammen hatt 17 meklingssaker siden 2012. Blant de 29 sakene i fjor var seks på Norsk bunad og Norske bunadstradisjoner - som altså har samme eier.

LES OGSÅ: 3 av 4 vil ha norskprodusert bunad

– Jeg blir forbanna

– ERGERLIG: Stian Espejord fikk en bunad produsert av Norsk bunad AS. Det angrer han på. Foto: PRIVAT

Stian Espejord er blant de som har klaget på Norske bunadstradisjoner. Julen 2014 fikk han bunad i gave av bestemoren, som hadde benyttet seg av selskapets familierabatt og kjøpt bunader til alle barnebarna. Etter å ha brukt den to ganger, ble Espejords bunad ødelagt.

– Etter den andre gangen hadde det blitt et stort hull midt i stoffet bak på buksa. Mormor ringte i flere måneder etter eieren av selskapet før hun fikk tak i ham, forteller Espejord.

Bestemoren ble bedt om å sende buksen til adressen firmaet var registrert på. Etter nye fire måneder kom den ifølge Espejord i retur - den ble aldri hentet.

Bestemoren forsøkte igjen å komme i kontakt med eieren, og etter nye fire måneder får hun beskjed om å sende inn buksen for andre gang.

– Siden har vi ikke hørt noe fra ham, forteller Espejord til VG.

Espejord har vært i kontakt med TV2 hjelper deg om saken, som omtalte den i vinter. I ettertid har Espejord også oppdaget at broderiene på bunaden er av dårlig kvalitet, med flere løse tråder. Selv synes han det er trist at noen selger bunader på den måten.

– Det er jo ergerlig, når det er så dyre plagg, også får man så dårlig service på det. Jeg blir forbanna, sier han.

LES OGSÅ: Selger bunad til halv pris

Husk på dette før du kjøper bunad * Det er viktig å ha en god avtale når du bestiller bunad. * Få kontrakt med full pris, leveringsdato og mål. * Få også med om drakten er beskyttet eller ikke. * Tenk på at drakten skal brukes lenge, så du må ha mulighet til å endre størrelsen. Ha dette med i bestillingen. * Kjøper du en spesialtilpasset bunad fra nettet har du ikke angrerett. Etter håndverkertjenesteloven kan du avslutte avtalen mot å betale for utgiftene skredderen har hatt i stoff og arbeidstimer. * Går det ikke som du ønsker, kan du klage. I første omgang kan du klage til skredderen, som har rett til å forsøke å reparere. Er det en stor feil, vil du ha rett til å få tilbake pengene dersom feilen ikke rettes. For småfeil vil du ha rett på prisavslag. * Forbrukerrådet kan gi råd og veiledning, og tilbyr mekling dersom saken ikke løser seg. Kilde: Forbrukerrådet

Byttet leverandør



Når VG tar kontakt med eier av Norsk bunad AS, som også er eier av tidligere Norske bunadstradisjoner og Bunadworld, Steinar Noreng, hevder han at de ikke har fått noen klager siden Norsk bunad erstattet Norske bunadstradisjoner 1. januar 2016.

Når VG konfronterer ham med Forbrukerrådets tall, forteller han at bedriften har byttet leverandør i Kina, og at det ikke har vært klager siden skiftet.

Noreng hevder det er inkassosaker som er bakgrunnen for klagene i Forbrukerrådet.

– Dere har hatt 14 klager siden 2012. Sier du at ingen av disse har betalt?

Noreng svarer ikke på spørsmålet, og samtalen blir brutt. Etter å ha forsøkt å få tak i Noreng flere ganger, tar han kontakt et par dager senere. Når han får spørsmål om hvilke kriterier selskapene hans har for kvaliteten på bunadene han selger, sier Noreng at han ikke har tid, og må legge på.

Les også: Florerer av falske bunader

VG har også oppsøkt Noreng på bedriftens adresse. I møte med VG valgte Noreng å ikke svare på spørsmålene vi stilte ham.

– Hvordan sikrer du kvaliteten på bunadene dine?

Noreng svarer ikke.

– Skal du ikke svare?

– Nei, dette synes jeg ikke dere har noe med, svarer Noreng og går.