Bufdir sier opp avtalene med Fyrlykta

En ekstern rapport konkluderer påviser lovbrudd og konkluderer med at Stiftelsen Fyrlykta har seilt under falsk flagg.

Ifølge rapporten har ledelsen i Stiftelsen Fyrlykta over tid etablert en praksis som ikke er fornelig med å være en ideell stiftelse. Som følge av funnene sier Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet opp avtalene de har med stiftelsen.

Disse avtalene har sikret Fyrlykta inntekter på flere hundre millioner kroner.

– Slik direktoratet ser det har Stiftelsen Fyrlykta lurt seg til konkurransemessige fordeler gjennom å påberope seg å være en ideell organisasjon, sier direktør Mari Trommald i en pressemelding.

Det var i starten av mai at VG kunne fortelle om hvordan tyske Peer Salström-Leyhs fikk tilgang til en milliardpott i barnevernet ved å kalle seg ideell.

VG har avdekt at stiftelsen oppnådde et overskudd på 52 millioner kroner på fire år. I tillegg det årlig overført flere millioner til Estland, gjennom en medlemsavgift til Salström-Leyhs parpalyorganisasjon og som kjøp av varer og tjenester fra 63-åringens aksjeselskap.

Tjener på handel med eget selskap



Rapporten er skrevet av Deloitte, og er flere uker forsinket. Den ble bestilt i mars, flere måneder etter at VG første gang tok kontakt med direktoratet om stiftelsen.

Deloitte peker blant annet de høye lederlønningene og at internprising har gitt profitt i sluttleddet i Estland.

«Oppretter og sentrale tillitspersoner forholder seg ikke til at stiftelsen skal være ideell ved at de foretar uttak av høy lønn fra stiftelsen fra to daglige leders side og fortjeneste på transaksjoner med selskap heleid av oppretter. Dette utgjør en alternativ måte å ta ut overskudd fra stiftelsen på», heter det i rapporten.

Funnene de har gjort utgjør brudd på stiftelsesloven, mener Deloitte:

«...disposisjonene er i beste fall i strid med kravene til forsvarlig forvaltning av en stiftelse», heter det.

Deloitte understreker samtidig at vurderingene har vært vanskelige, og at de har kommet frem til konklusjonen under tvil. De viser blant annet til at stiftelsen vedtekter og det faktum at deler av overskuddet er brukt i tråd med formålet, kan tale for at stiftelsen er ideell.

Avviser funnene



Fyrlykta mener Deloittes slutning er feil.

– Fyrlykta bestrider Deloittes konklusjon og har den siste tiden endret flere forhold ved driften. Disse endringene er gjort for at det ikke skal kunne stilles spørsmål til om Fyrlykta er en ideell stiftelse eller ikke. Disse endringene er dessverre ikke hensyntatt i Deloittes rapport. Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag, og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, skriver fungerende daglig leder Jørgen Fredheim i en pressemelding.

Han sier at stiftelsen nå vil studere både rapporten og oppsigelsen nærmere.

I etterkant av VGs avsløring har stiftelsen avviklet handelen med Salström-Leyhs aksjselskap. Salström-Leyh har også trukket seg fra paraplyorganisasjonen Interpharus. Ifølge Brønnøysundregistrene er han imidlertid fortsatt en av to daglige ledere i Stiftelsen Fyrlykta.

– Bufdir sitt vedtak ble mottatt med tungt hjerte av alle ansatte. Det må understrekes at dette ikke får kortsiktige konsekvenser for ansatte eller tilknyttede familier. Det blir løpende drift i oppsigelsesperioden for rammeavtalen for institusjon, mens rammeavtalen for fosterhjem løper ut avtaleperioden. Fyrlykta vil alltid sette hensynet til barna først, også i denne krevende situasjonen, sier Fredheim.

Han sier at Bufdir siden oppstart har vært fornøyd med kvaliteten stiftelsen leverer, og at barnets beste alltid har stått i sentrum.

VG har også vist hvordan den norske stiftelsen gitt millionlønninger til lederne og finansiert utvidelsen av Salström-Leyhs europeiske fosterhjemsnettverk ved å gi lån med null eller nærmest ingen rente.