Sa ja i drop-in-bryllup - kjøpte brudekjolen på Finn

SKJÅK/OSLO (VG) For en måned siden hadde Ragnhild (42) og Kristen Rune (49) ingen bryllupsplaner. I dag er de gift - etter tidenes sjokk-bryllup i Skjåk.

Sammen med et annet spontan-brudepar, Maria Rafteseth og Tom Andre Kveen fra Skjåk, ble Ragnhild Aasgaard og Kristen Rune Aanstad fra Vågå viet i Gudbrandsdalens første drop-in-bryllup på St.Hansaften.

Ragnhild, som sammen med Kristen Rune har fire barn i alderen 2 til 7 år, sier til VG at hun har vært veldig fjern fra tanken om bryllup. Inntil hun så en annonse i lokalavisen Fjuken for tre uker siden.

BRYLLUPS-IDYLL: Sogneprest Kåre Gloslie holder bryllyps-gudstjeneste ved Bångråttjønn (Barnegråttjern) i Skjåk foran de vordende to ekteparene, deres familier og folk fra Skjåk som ville ha med seg drop-in-bryllupet. Foto: Tom Erik Solstad , Fjuken

Kirken ordnet det meste



Der annonserte kirkekontoret i Skjåk med lokalhistoriens første drop-in-bryllup. Sokneprest Kåre Gloslie trengte bare brudepar. Resten skulle kirken ordne.

Sissel Lassemo i Skjåk kyrkjelege fellesråd skaffet én brudekjole til Maria Rafteseth - som måtte syes ut litt. Ragnhild Aasgaard fant en lakserosa, lekker sak på bruktmarkedet Finn.no. Papirer måtte fylles ut - og formalia måtte ordnes i en fykende fart for å rekke vielse og bryllup på St.Hansaften ved Bångråttjønn (barnegråttjern) i Skjåk.

Bryllups-sesong ** Bryllup i juni er populært i Norge, men august er den aller mest populære måneden å gifte seg når noen velger en kirkelig vielse. ** De siste årene har det vært stabilt med en andel på 38 prosent kirkelige vielser – og over 8500 par sier ja til hverandre foran presten – hvert år. ** I 2015 var 8. august den absolutt mest populære kirkebryllupsdagen, da inviterte 461 par til feiring av sin kjærlighet. ** Nest mest populært var lørdagen etter, da giftet 433 par seg, mens 426 par ble viet 1. august. (Kilde: Kirken.no)

Ungene rullet ut



– Oss ha prata om bryllaup fleire gonger, men så begynte det å rulle ut så mykje ongar. Det vart fire onga på fem år, dei to siste tvillinga for to år sia, sier Ragnhild til VG på klingende Vågå-dialekt.

Men så tok de altså mot til seg og kontaktet sokneprest Gloslie i Skjåk. De lurte jo på om han virkelig ville vie folk fra nabokommunen Vågå. Da det var helt greit, slo de til. De tenkte seg et bryllup litt i det stille - uten så mye oppmerksomhet.

Slik ble det ikke.

Bryllupet ble sendt direkte på distriktsradioen. Flere lokalaviser hadde møtt opp. Og et hundretalls tilskuere ville få med seg drop-in-bryllupet i Skjåk.

Etter vielsen ble det servert rømmegrøt, avletter (søte kaffekaker) og rød saft.

Nesten gratis-bryllup



– Hele arrangementet var kjempetrivelig. Dette har jeg aldri vært med på tidligere, men det bør faktisk bli en årlig tradisjon, sier sogneprest Kåre Loslie til VG.

Han er ikke ukjent med at moderne brudepar vil vie seg både til fjells, i vannkanten og på de merkeligste steder. Men en drop-in-vielse er det første gang han begir seg ut på.

Skjåk-bryllupet fredag ble også arrangert nesten totalt uten kostnader for brudeparene. Kyrkjeleg fellesråd tok hele regningen.

Grising i fjøset



– Jeg kjøpte riktignok brudekjolen brukt på Finn.no. Fant en lakserosa kjole som passet perfekt, sa brura.

– Ble det brudevals?

– Det var vi ikke forberedt på i det hele tatt. Ingen av oss kan danse, men det gikk da på et vis.

– Og bryllupet varte til langt utpå den lyse bryllupsnatta?

– Neida, vi var hjemme klokken 21.30. Mannen min er smågrisprodusent og gikk rett i fjøset for å ta imot flere smågriser, svarer nygifte Ragnhild Aasgaard.