Brukte håndjern under samleie – måtte ha politihjelp for å løse opp

En noe beklemt mann ble nødt til å ringe politiet midt på natten for å fortelle at sex-partneren satt fastlåst i en sprinkelseng.

Det var på Møllenberg i Trondheim at en mann og en kvinne tok i bruk et par håndjern under sengekosen i natt.

Men da det hele var over, var nøkkelen til det nokså vanlige sex-leketøyet søkk vekk.

– De hadde naturlig nok lett en stund før de ringte, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt til VG.

– Om det var kvinnen som var lei av å være fastlåst, eller om det var mannen som var lei av å ha henne der, det vet jeg ikke. Vi har ikke alle opplysningene i saken, forteller han.

Politiet fikk uansett sendt av gårde en patrulje for å låse opp håndjernene.

Det skulle imidlertid vise seg å være lettere sagt enn gjort, for nøkkelen passet ikke i låsen, skriver politiet på Twitter.

Politiet løste dermed situasjonen med avbitertang.