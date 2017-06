Etter katastrofevalget: May kjemper for sitt politiske liv

Det konservative partiet er kastet ut i borgerkrig og statsminiser Theresa May sitter utrygt etter katastrofevalget torsdag.

Theresa May kjemper nå for å beholde jobben som statsminister og partileder.

«Tories turn on Theresa» er tittelen på dagens Daily Mail.

Ifølge avisen truer flere av Mays partifeller med å kaste henne innen seks måneder etter sjokkvalget.

Heller ikke medlemmene i hennes eget parti, gir May særlig støtte.

Nesten to av tre medlemmer vil at hun skal gå av slik at partiet kan få en ny leder, viser en spørreundersøkelse utført av nettsiden Conservative Home , skriver The Telegraph.

Halvt år

May og det konservative partiet skrev ut nyvalg i april, tre år før tiden, og målet var å styrke sin posisjon foran Brexit-forhandlingene. Mays parti ledet med over 20 prosent over hovedkonkurrenten Labour, og alle piler pekte mot at de konservative skulle knuse Labour overlegent.

Slik gikk det som kjent ikke.

Fra å ha rent flertall i Underhuset, må nå May lede en mindretallsregjering med støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP.

Parlamentsmedlem Heidi Allen sier til Daily Mail at det er klart at May ikke kan fortsette for evig. På spørsmål om hvor lenge May vil sitte, svarer Allen slik:

– Jeg ser ikke for meg at det kan være lengre enn seks måneder.

Kan være ferdig i oktober



Hun er ikke alene. Anonyme kilder mener May ikke kan sitte lengre enn partikongressen i oktober.

– Det er ingen sjanse for at hun overlever etter kongressen, sier en kilde til Daily Mail.

– Med mindre hun klarer å snu situasjonen veldig raskt – noe som ikke virker veldig trolig nå – så vil hun være borte innen året er omme, sier en annen.

DOMMEN: Britiske avisforsider dagen etter valget. Foto: Tim Ireland , AP

Flere rekke britiske aviser er ikke nådige i omtalen av May i dag:

The Times, som støttet de konservative i vaglet, skriver at May lever farlig. «May stirrer ned i avgrunnen», står det på avisens førsteside i dag.

– De konservative har totalt feilberegnet to ganger de siste to årene, med monumentale konsekvenser. Nå er selv statsministeren fatalt svekket, skriver avisen i en lederartikkel.

The Sun, som hadde den mye omtalte førstesiden om Jeremy Corbyn med tittelen «Don't chuck Britain in the Cor-bin», skriver i dag at statsministeren er ferdig innen neste år.

Boris som statsminister?

Verken Mays’ finansminister Philip Hammond, innenriksminister Amber Rudd, brexit-minister David Davis eller utenriksminister Boris Johnson, har hittil gått ut offentlig å støttet henne, selv om de alle får fortsette i hennes regjering.

En årsak kan være at alle nå blir utpekt som Mays etterfølger om hun blir tvunget til å gå av.

Ifølge Daily Mail surrer spekulasjonene i det konservative partiet. Utenriksminister Boris Johnson og Brexit-minister David Davis pekes på som er de heteste kandidatene.

Johnson er også bookmakernes favoritt. At han har nektet å uttale seg om Mays fremtid, og på forble taus da han fikk spørsmål på valgnattet om han er den neste lederen, tolkes som at han er klar for å overta.

Talende nok, er dette det eneste Johnson har tvitret etter valgnederlaget:

Johnson konkurrerte mot Theresa May om å bli David Camerons arvtaker, men tapte. Nå kan det være han får sin revansje.

Hvis de konservative parlamentsmedlemmene vil kaste May, må minst 15 prosent av dem samle seg og si fra at de ikke lenger har tillitt til lederen. Den andre måten de kan bli kvitt May på er hvis lederen selv velger å trekke seg.



REVANSJESUGEN? Utenriksminister Boris Johnson snakket under et valgkampmøte denne uken. Mange mener han nå kan overta det konservative partiet etter Theresa May. Foto: Darren Staples , Reuters

Risikabelt med lederbytte



Under pressekonferansen fredag, hvor May annonserte at hun fortsetter i regjering, insisterte hun på å sitte som partileder og statsminister ut denne valgperioden.

– La oss begynne arbeidet, avsluttet hun pressekonferansen.

Mays støttespillere sier det ikke er grunn til å kreve Mays avgang, og viser til at hun fikk 13.7 millioner stemmer – som er mer enn det Tony Blair fikk i Labours brakvalg i 1997. En anonym kilde sier det også vil være veldig risikabelt for toryene å bytte leder nå.

– Man kan ikke ha en lederkamp nå uten at det utlyses nyvalg. Og det ønsker ingen, minst av alt befolkningen.

Men ifølge Daily Mails kilder var May på nære nippet til å trekke seg under valgnatten, men at hun lot seg overtale av partifeller og støttespillere til å fortsette.