Advarer Brasil mot å kutte ned mer regnskog

Statsminister Erna Solberg (H) er krystallklar: Hvis Brasil igjen øker avskogingen, kuttes den norske støtten til landet.

– Jeg har i dag uttrykt bekymring for at avskogingen i Brasil igjen har økt noe, og at det er krefter i Brasil som ønsker å svekke miljøloven og redusere beskyttede områder, sa Solberg etter et møte med Brasils president Michel Temer i Oslo fredag.

– Vårt bidrag til Amazonas-fondet er basert på at vi betaler for resultater. Dokumentert økt avskoging kommer til å gi redusert utbetaling fra Norge. Om foreløpige tall om avskoging fra 2016 blir bekreftet, betyr det redusert utbetaling i 2017, slo hun fast.

Bakgrunn: Brukte 8,6 milliarder kroner på regnskogen i Brasil

Norge har siden 2011 plassert flere milliarder kroner i Amazonas-fondet som belønning for at Brasil har redusert avskogingen – et tiltak som sparer kloden for store klimautslipp.

Men nå øker avskogingen igjen.

IKKE FORNØYD: Demonstranter var samlet utenfor statsministerboligen i forkant av møtet. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Hardt presset president

Avskogingen måles mot den gjennomsnittlige avskogingen de foregående ti årene. Når avskogingen ligger under dette gjennomsnittet, får Brasil belønning fra Norge.Les også: Ernas elleville ferd gjennom regnskog

– Hvis ikke de møter målene på referansebanen, blir det reduserte eller ingen utbetalinger, utdyper Solberg overfor NTB.

Avtalen med Brasil går fram til 2020, og Solberg ser ingen grunn til å reforhandle den.

Korrupsjonsanklagede Temer er i hardt vær på hjemmebane og nøyde seg i Oslo med å takke for den norske støtten.

– Dette bidraget har gjort at vi har kunnet gi et mer effektivt bidrag til å unngå avskoging, sa han.

Se de utrolige artene: Hoppende edderkopper og stripede gekkoer

Temer ville ikke svare på spørsmål fra mediene.

Nedslående tall

Presidenten ble møtt av demonstranter i Oslo. Mange av dem bar på plakater med slagord som "Stopp ødeleggelsen av regnskogen" og "Respekter urbefolkningens rettigheter".

Tall fra det brasilianske romforskningsinstituttet INPE har vist at avskogingen i brasiliansk Amazonas var på 7.898 kvadratkilometer i 2016, en oppgang på 29 prosent sammenlignet med året før. Dette er det mest nedslående tallet på åtte år.

Tallet skal imidlertid verifiseres nok en gang av en uavhengig komité, før Norge fatter sin endelige beslutning om pengestøtte.

Rapport: – Regnskogen halvert siden andre verdenskrig

– Å åpne for mer avskoging er ikke bare et brudd på Brasils mål om 80 prosent reduksjon i avskogingen i Amazonas innen 2020. Det er også et direkte brudd på avtalen med Norge, som bevilger regnskogpenger med den betingelsen at Brasil jobber mot avskoging, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.

Sterk uro

I vår skrev miljø- og klimaminister Vidar Helgesen (H) et brev til brasilianske myndigheter og varslet at utbetalingene vil kunne bli stanset hvis resultatene uteblir.

– I 2017 kommer utbetalingene til å bli rundt halvert, basert på skogåret fra midten av 2015 til midten av 2016, sier han, og viser til at Norge har bidratt med opp mot 1 milliard kroner hvert år mellom 2011 og 2015.

Les også: Ernas elleville ferd gjennom regnskog

Brasil sier landet nå har økt bevilgningene til direktoratet som overvåker avskogingen. De viser også til økt kontroll og presidentens veto mot lovgiving som vil kunne øke avskogingen.

– Brevet fra Helgesen er usedvanlig klart og sterkt. I den grad Solberg har fulgt opp det, er Regnskogfondet fornøyd med norske myndigheter, sier fondets daglige leder Lars Løvold til NTB.

Helgesen er imidlertid urolig for at Brasils nasjonalforsamling skal fatte vedtak som svekker kampen mot avskoging.

– Det er ganske uklart hva som er situasjonen, erkjenner Helgesen.