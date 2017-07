Brannvesenet fryktet det verste da to bevisstløse menn kom flytende til kai i Åsgårdstrand. Heldigvis var de bare fra Østfold.

«Kl.00:27 natt til lørdag rykket mannskapene fra Kopstad brannstasjon og vakthavende brannsjef ut til Dampskipsbrygga i Åsgårdstrand havn. Første melding lød at det en båt med to som kunne ha vært utsatt for kullosforgiftning hadde drevet i land» skriver Vestfold Interkommunale Brannvesen på sin Facebookside, omtrent klokken 10 på lørdag.

– De viste seg at det var to fulle menn som hadde slokna og hatt så flaks at båten bare drev pent inn i havna i Åsgårdstrand. De ble dermed oppdaget av båtvaktene og andre som var på stedet. De ringte nødetatene, forklarer Andrew Wright, vakthavende brannsjef, på Facebook.

Wright skriver videre at båten ble fortøyd og at de to i snekka ble sjekket av helsepersonell, og fikk deretter sove av seg rusen.

Til VG utdyper Wright at de tenkte på kullosforgiftning fordi det kunne være sannsynlig siden mennene var i båten.

– Men da vi kom frem var begge to våkne, oppe på kaia og i god behold, sier Wright til VG.

– Men de har nok litt vondt i hodet i dag, legger han til.

Vakthavende brannsjef beskriver situasjonen som udramatisk, og oppfordrer folk til å ikke være redde for å ringe brannvesenet.

– Vår oppgave er å løse situasjoner, men i denne sammenheng så vi at det ikke var noe for oss å løse. Om de får noen konsekvenser får politiet vurdere, sier han.

På Facebook avslutter brannvesenet med at de to mennene trodde de var i Sarpsborg, men altså tilbragte natten i egen båt fortøyd i Åsgårdstrand.