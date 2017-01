Voldsom brann i tre bygninger i Lillehammer – Ni personer er evakuert

Brannvesenet klarte ikke å hindre brannen i å spre seg videre til to nye bygninger.

Det forteller operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til VG.

– Brannvesenet har fått en litt negativ utvikling, og det brenner nå i tre bygninger, sier operasjonslederen til VG.

Til sammen er ni personer evakuert fra bygningen der brannen startet. I de to bygningene som brannen har spredd seg til, skal det ikke være mennesker.

– Vi jobber med å få verifisert dette, men det skal være snakk om bygninger med bare butikker, sier Obstfelder.

Brannen startet i en leilighet der en vennegjeng på fire personer, de fleste av dem studenter, er bosatt. Politiet har altså kontroll på alle fire, samt fem av deres naboer.

En kvinne i 20-årene er båret ut og kjørt til legevakten med ambulanse, opplyser Obstfelder.

Frykter mer spredning



Det tok ikke lang tid før brannvesenet måtte gi opp å redde bygningen der brannen startet, for heller å fokusere på å unngå spredning. Dessverre viste også det seg å være vanskelig, og brannvesenet frykter nå at brannen skal spre seg ytterligere.

– Gågata er lagt opp sånn at det er betongskiller i deler av bygårdene. Det innebærer at et bygg til står i fare før neste betongskille, men også dette skal være en bygning uten leiligheter, sier Obstfelder.

Brannvesenet har problemer



Brannvesenet i Lillehammer har ifølge Obstfelder problemer med å få kontroll på brannen. Til sammen er fem brannbiler involvert i arbeidet. Også brannvesenet fra nabokommunen Øyer bidrar i slukkingen.

– Flammene står ut gjennom taket, så brannvesenet bruker nå stigebilen til å skjære hull i taket for å unngå at det sprer seg sørover, sier operasjonslederen.

Brannen er nemlig av den særlig vanskelige sorten å slukke.

– Det brenner i himlingen, så når brannvesenet kommer til enkelte steder, slår brannen seg opp andre steder. Det er både røyk og åpne flammer, sier operasjonslederen.

Åge (64) ble reddet ut av brannvesenet

Enkemannen Åge Pedersen (64) er nabo til leiligheten der det tok fyr. Etter å ha sovnet på sofaen sent lørdag kveld, våknet han til ulende brannalarmer midt på natten.

– Brannvesenet var veldig raskt på plass og fikk reddet meg ned med en stige. Jeg er veldig takknemlig for den jobben de gjør her nå, sier Pedersen til VG.

Pedersen forteller at han ikke rakk å ta med seg noe særlig ut av leiligheten – heller ikke telefonen sin. Nå tviler han på at han får se eiendelene sine igjen.

– Bygningen brenner nok ned, men det viktigste er uansett at det går bra med alle sammen, sier han.

Alle de evakuerte har fått tilbud om å bo på hotell i natt, ifølge Pedersen.

Charlotte (20): – Ingen vits i å redde bygningen



Bygården ligger i krysset mellom Storgata og Elvegata i Lillehammer. Politiet kjenner ikke til om det er fare for spredning.

– Brannvesenet har vært fremme i omtrent 25 minutter, og det var varmt ved fremkost. Brannvesenet på stedet har ikke oversikt ennå, sier vakthavende i 110 Innlandet Erik Johansen til VG klokken 4.30.

Charlotte Berg Olsen (20) jobber på et utested like i nærheten. Hun forteller om voldsomme flammer.

– Det står mye flammer opp fra taket. Uansett hvor mye vann de spyler på taket, er det ingen vits i å redde bygningen nå, sier hun.