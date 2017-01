Voldsom brann i tre bygninger i Lillehammer –  en siktet for ildpåsettelse

Den verneverdige bygården i Lillehammer brant helt ned søndag. En kvinne i 20-årene har erkjent å ha startet brannen.

– Ut fra vitneavhørene og dagens etterforskningen har påtaleansvarlig Eystein Husby siktet en person for å ha forårsaket brannen, forteller politioverbetjent Øyvind Bjerke ved Innlandet politidistrikt, avdeling Gudbrandsdalen til VG.

Den siktede, som er en kvinne i 20-årene, erkjenner å startet brannen. Ifølge politiet mener de det ligger en forsettlig handling bak brannen, altså at kvinnen forårsaket brannen med vilje. Kvinnen har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, skriver NTB.

Hun vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag. Sytten personer ble evakuert i løpet av natten og flere har blitt avhørt i dag.

– Den siktede befant seg i bygget og var en av de evakuerte, sier Bjerke.

Det var den verneverdige trebygningen Storgata 81 som brant helt ned til grunnen i løpet av søndagen. Det er en tre etasjers bygning, med klesforretning i første etasje og studentboliger i andre etasje.

I en pressemelding skriver politiet søndag at brannen antas å ha oppstått i 2. etasje.

Lenge var det fare for at brannen skulle spre seg til nabohuset det henger sammen med, men brannvesenets intense arbeid med å skille de to husene, ser ut til å lykkes. Utover søndagen jobbet brannvesenet fremdeles med etterslukningsarbeid.

Den voldsomme brannen i Lillehammer sentrum brøt ut i 4-tiden natt til søndag.

Klokken 08.00 søndag opplyste politiet at det var håp om å redde to av de tilstøtende bygningene fra å brenne helt ned.

– Men det vil være en del brannskader på disse byggene, fortalte operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til VG.

Tidlig søndag var det ikke klart hva som forårsaket brannen. Bygningene ligger i krysset mellom Storgata og Elvegata i Lillehammer:

– Vi jobber med å få verifisert dette, men det skal være snakk om bygninger med bare butikker, sa Obstfelder til VG da.

UTE AV KONTROLL: Brannvesenet har store problemer i Lillehammer. Foto: Geir Olsen , NTB scanpix





Brannen startet i en leilighet der en vennegjeng på fire personer, de fleste av dem studenter, er bosatt.

En kvinne i 20-årene ble båret ut og kjørt til legevakten med ambulanse, opplyser Obstfelder. Like før klokken 6.30 opplyste politiet at brannvesenet ikke lenger fryktet spredning til en fjerde bygning.

Gågata er lagt opp sånn at det er betongskiller i deler av bygårdene.

Alle nødedatene rykket ut til stedet, og brannvesenet i Lillehammer fikk bistand fra nabokommunen Øyer. Til sammen er fem brannbiler involvert i arbeidet.

Åge (64) reddet ut med stige



REDDET UT: Åge Pedersen (64) ble reddet ned fra andre etasje i stige. Foto: Geir Olsen , NTB scanpix

Enkemannen Åge Pedersen (64) er nabo til studentene i leiligheten der det tok fyr. Etter å ha sovnet på sofaen sent lørdag kveld, våknet han til ulende brannalarmer midt på natten.

– Brannvesenet var veldig raskt på plass og fikk reddet meg ned med en stige. Jeg er veldig takknemlig for den jobben de gjør her nå, sier Pedersen til VG.

Pedersen forteller at han ikke rakk å ta med seg noe særlig ut av leiligheten – heller ikke telefonen sin. Nå tviler han på at han får se eiendelene sine igjen.

– Bygningen brenner nok ned, men det viktigste er uansett at det går bra med alle sammen, sier han.

Alle de evakuerte har fått tilbud om å bo på hotell i natt, ifølge Pedersen.