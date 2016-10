Voldsom brann i Kristiansand sentrum

Det brenner i flere bygninger i Kristiansand sentrum. Etter fire timer melder brannvesenet har de har kontroll på flammene.

Bygningene som brenner ligger i Vestre Strandgate og Henrik Wergelands gate i Kristiansand sentrum. I tillegg er Markens stengt.

Politiet melder at tre bygninger har fått store skader etter brannen som herjet fra klokken to natt til søndag.

– Henrik Wergelands gate 5 er helt nedbrent. Henrik Wergelands gate 7 og 9 har fått store brannskader. Meldinger fra brannvesenet er at de har kontroll i den forstand at den ikke vil spre seg ytterligere, opplyser operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt i en pressemelding klokken seks søndag morgen.

Gjestene på Thon hotell i Markens gate og gjestene på Comfort hotell i Skippergata er evakuert og innplassert på Ernst hotell.

– Gjestene på begge hotellene har nå fått beskjed om at de kan komme tilbake til sitt hotell. Det er først og fremst røykutviklingen på brannstedet som gjør at gjestene har blitt evakuert, skriver politiet i pressemeldingen.

SLUKKER: Brannmannskapene jobbet på spreng med å få kontroll over brannen. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Hørte flere smell



Flere øyenvitner som VG har vært i kontakt med forteller om et flammehav i byen. En av dem har også hørt flere smell i forbindelse med brannen.

– Først eksploderte det én gang, så smalt det flere ganger etterpå også. Tre kvartaler er sperret av og det har blitt fraktet personer ut av byggene på bårer, sier Aleksander Reinertsen.

En politimann ble lettere skadet da han fikk noe bygningsmasse over seg. Han ble kjørt til legevakten, men er nå tilbake på jobb igjen. Det er ikke meldt om andre skadede eller savnede for øyeblikket.

– Det er et lys av flammer, masse politibiler, sykebiler og brannbiler i gaten. Det er minst to butikker som brenner, sa et annet vitne som sto rett ved sperringene.

Det brenner i flere bygninger i Kristiansand sentrum natt til søndag. Beboere blir evakuert. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Søkte på takene



De første meldingene om brannen kom i totiden natt til søndag, like etter at klokkene ble stilt en time tilbake til vintertid.

Har du husket å stille klokken?

– Vi jobber på spreng med å få kontroll på brannen. Folkene som var i bygningene blir evakuert ut, sa Anders Thorbjørnsen ved 110-sentralen i Agder til VG, like etter klokken 02.30.

Flere personer ble evakuert til et hotell i nærheten. Det ble satt inn et Sea King redningshelikopter som hadde som oppdrag å søke på takene i kvartalet og sjekke om noen har tatt seg opp dit.

Brannvesenet fikk bistand fra brannmannskaper i Søgne og Songdalen og Vennesla. Politiet er i gang med etterforskning av brannen. Krimteknikere har vært på stedet og vil fortsette å jobbe utover søndagen. De ber om tips fra personer som var i området da brannen brøt ut, og som kan ha opplysninger i saken.