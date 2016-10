Voldsom brann i Kristiansand sentrum: Politiet etterlyser to personer

Vitner så to personer løpe fra stedet etter at det brøt ut kraftig brann i flere trebygninger i Kristiansand sentrum natt til søndag. Politiet ber personene om å melde seg.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det var i 2-tiden natt til søndag, like etter at klokken ble stilt tilbake, at politiet ble varslet om at det brant i Henrik Wergelands gate i Kristiansand.

– Vi har snakket med vitner som forteller at de har sett to personer løpe fra Henrik Wergelands gate og opp mot Kirkegata da brannen brøt ut. Dette er svært interessante opplysninger for politiet, sier politistasjonssjef i Kristiansand Ole Hortemo søndag morgen.

Politiet ikke har mottatt et presist signalement av de to, men en det er gitt opplysninger om at en av dem hadde dekket til nedre del av ansiktet, sier Hortemo til VG. Det er også gitt opplysninger om at en av personene hadde på seg hette.



– Om det er samme person, må jeg ta forbehold om, men vi vil gjerne komme i kontakt med de to, sier Hortemo.

FLAMMEHAV: Det brenner i flere bygninger i Kristiansand sentrum natt til søndag. Foto: Jone Sutterud Warland , Tipser

Ukjent brannårsak



Politiet vil også komme i kontakt med andre personer som har vært i området og som har video eller bilder fra brannen.

– Vi ønsker kontakt med personer som har vært i området og som kanskje kan gi mer opplysninger og brannutviklingen og eventuell brannårsak. Vi vet at det var veldig mye folk på byen i natt, så vi forventer at det har vært flere folk i området som kan gi oss viktig informasjon, sier politistasjonssjefen.

Det er iverksatt full etterforskning i saken. Krimteknikere har jobbet på stedet i natt og vil fortsette arbeidet gjennom søndagen, opplyser politiet.

– Mistenker dere at brannen er påsatt?

– Vi har ikke noen holdepunkter for å si det. Vi etterforsker med tanke på at det er en ukjent brannårsak, men vi holder alle muligheter åpne, sier Hortemo.



Tre bygninger ble skadet

I alt tre trebygninger i Henrik Wergelands gate ble skadd i brannnen. Nummer 5 ble helt nedbrent, mens nummer 7 og 9 har fått store brannskader.

– I disse trebyggene, som er av eldre årgang, har det vært næringsbygg i første etasje, og det er litt uklart hva det har vært i andre etasje. Noe av det vi jobber med å få kartlagt, er om det har vært beboelse i andre etasje, men det er ingenting som tilsier det så langt, sier Hortemo.

Søndag morgen hadde brannvesenet fått kontroll på flammene.

– Brannvesenet har kontroll i den forstand at det ikke kan spre seg videre, men det er enda stor varme og en del røyktuvikling, så de driver med etterslokking. Det er ikke uvanlig at det kan blusse opp igjen, sier Hortemo.

Gjestene på Thon hotell i Markens gate og gjestene på Comfort hotell i Skippergata ble evakuert og innplassert på Ernst hotell.

– Gjestene på begge hotellene har nå fått beskjed om at de kan komme tilbake til sitt hotell. Det er først og fremst røykutviklingen på brannstedet som gjør at gjestene har blitt evakuert, opplyste operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt i en pressemelding klokken 6 søndag.

I tillegg ble ytterligere fem beboere evakuert. Disse hadde søndag morgen ikke fått flytte tilbake.

SLUKKER: Brannmannskapene jobbet på spreng med å få kontroll over brannen. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Hørte flere smell



Flere øyenvitner som VG har vært i kontakt med forteller om et flammehav i byen. En av dem har også hørt flere smell i forbindelse med brannen.

– Først eksploderte det én gang, så smalt det flere ganger etterpå også. Tre kvartaler er sperret av og det har blitt fraktet personer ut av byggene på bårer, sier Aleksander Reinertsen.

Politistasjonssjef Hortemo bekrefter at politiet også har fått opplysninger om at det har blitt hørt smell.

– Vi kan ikke si hva det har vært. Men det er ikke noe påfallende at det høres smell i et brannforløp, sier han.



– Det er et lys av flammer, masse politibiler, sykebiler og brannbiler i gaten. Det er minst to butikker som brenner, sa et annet vitne som sto rett ved sperringene.

En politimann på stedet ble lettere skadet da deler av en vegg raste sammen i brannen.

– Det var det noen plastbiter som eksploderte og han fikk noe av dette i ansiktet. Han ble kjørt til behandling på legevakten og er nå tilbake på jobb, sier Hortemo.

Det er ikke meldt om andre skadede eller savnede.

Det brenner i flere bygninger i Kristiansand sentrum natt til søndag. Beboere blir evakuert. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Har du husket å stille klokken?

Søkte på takene

Store mannskaper rykket ut da bannen brøt ut. Ni politipatruljer ble sendt til stedet, og et Sea King redningshelikopter hadde som oppdrag å søke på takene i kvartalet og sjekke om noen har tatt seg opp dit.

I tillegg deltok 28 brannkonstabler fra Kristiansand. Disse fikk bistand fra brannmannskaper i Søgne og Songdalen og Vennesla.