To personer reddet fra båtbrann utenfor Åsgårdstrand

De to personene tok seg over i sin egen slepejolle og berget seg dermed fra båten som sto i full fyr.

Litt over halv to fredag ettermiddag fikk brannvesenet i Vestfold Interkommunale Brannvesen inn en melding om en båt som sto i flammer utenfor Slagentangen, mellom Tønsberg og Horten i Vestfold.

– Vi kjørte ut med brannbåten, «Havkatten» fra Nøtterøy, men da vi kom frem hadde Røde Korsbåten alt hentet de to som var om bord båten, forteller vakthavende brannsjef i Vestfold interkommunale Brannvesen, Andrew Wright, til VG.

De to personene som var ombord kom seg uskadet fra det hele og ble kjørt til Åsgårdstrand.

Wright forteller at brannvesenet fikk slukket brannen, men at båten gikk under like utenfor Åsgårdstrand.

Det er foreløpig uklart for dem hvorfor båten tok fyr.