To hus totalskadet i brann Holmestrand

Kraftig vind gjorde slukningsarbeidet vanskelig i det tette boligstrøket. To hus er overtent, og elleve evakuert

Brannvesenet fikk like før midnatt melding om en kraftig brann i en bolig i Holmestrand. Brannvesenet driver slukning utover natten, og politiet fikk raskt kontroll på beboerne i husene som brant. Elleve hus er evakuert, og en buss er sendt til stedet for å holde dem varme.

Huset der brannen startet beskrives som nærmest nedbrent. Brannen spredde seg til et nabohus som også er totalskadet. Det har i tillegg tatt fyr i en bobil og en garasje på stedet, sier brannvesenet.

Naboer til boligen sier til VG at de hørte smell fra den brennende bygningen.



– Det dreier seg antagelig om propanflasker som har eksplodert, sier operasjonsleder Marius Knudsen i Vestfold politidistrikt til VG.



Brannvesenet kalte inn ekstra mannskaper, og fikk forsterkninger fra Stokke.

– Det er ganske hektisk på stedet, og kraftig vind gjør slukningsarbeidet vanskeligere, sier vaktleder Glenn Espen Kustner i Vestre Viken 110-sentral til VG.

Området det brenner i beskrives som et relativt tettbebygd boligstrøk. Litt etter klokken 01.00 sa brannvesenet til VG at spredningsfaren var over.