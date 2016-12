Stor oversikt: Over 100 døde i påsatte branner

De siste 23 årene har over hundre personer mistet livet i branner som var påsatt.

Det viser tall som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har satt sammen for VG.

Tallene går tilbake til da de begynte å føre statistikk i 1993, men omfatter ikke alle påsatte dødsbranner. DSB har kommet frem til tallet basert på sakene hvor politiet har informert dem om at brannen var påsatt, noe som ikke skjer alle gangene. Det finnes ingen annen nasjonal oversikt over påsatte dødsbranner.

Oversikten viser at 31 mennesker døde av påsatte branner fra 1993 til 1999, mens 58 omkom det neste tiåret. De siste fem årene har 14 omkommet i branner med påsatt angitt som årsak.

Aksel Jørgensen (82)

Slik så side syv ut i VG 3. mai 1997.

Pensjonisten Aksel Jørgensen (82) er en av dem som på tragisk vis ble en del av den statistikken. Han ble fanget i flammene på Toppenhaugen Eldresenter i Oppegård 1. mai 1997. 82-åringen oppdaget brannen, varslet brannvesenet, men kom ikke lengre.

Brannmennene fant 82-åringen segnet om i gangen, sterkt forbrent. De uttalte da at mye tydet på at 82-åringen mistet livet fordi han tok seg tid til å varsle naboene.

Det ble tidlig i etterforskningen slått fast at det var kastet brennbar væske og tent på et hushjørne i boligområdet. Flammene slikket seg raskt opp fra kledningen og snart var Jørgensens bolig i andre etasje overtent.

Politiet satte også dødsbrannen i sammenheng med to andre branner. Under en time før brannen i eldresenteret, begynte det å brenne i et pakkhus ved Oppegård stasjon.

Da brannvesenet rykket ut for å slukke brannen, oppdaget de en ny brann i en returpapircontainer.

Det var lenge politiets teori at brannene hang sammen, men de klarte aldri å bevise at de to første brannene var påtent eller at samme person sto bak alle tre brannene.

En 66 år gammel mann ble pågrepet og siktet i saken måneden etter brannene, men ble senere sluppet fri. Ingen har blitt dømt for mordbrannen.

– Jeg tenkte mye på det i årene etterpå, at gjerningsmannen går fri. Og det er frustrerende den dag i dag, at morderen går løs, sier nevøen Dag Aavik til VG.

Jørgensen hadde ikke egne barn.

Onkelen tente på – søskenpar (tre og fem år) omkom

BRANNRUIN: Boligen i Stokke ble fullstendig overtent etter at onkelen kastet inn en brennende bensinkanne. På branntomten kunne en se at det var en småbarnsfamilie som bodde der, men begge barna omkom i brannen. Foto: Roger Neumann, , VG

Det startet som en arvestrid og endte med den verste tragedien av de alle.

I mai 2000 syklet en 52 år gammel mann bort til huset hvor søsteren, ektemannen hennes og deres to barn bodde i Stokke i Vestfold.

I raseri kastet han en brennende bensinkanne inn i gangen. Foreldrene og barnas tante, som satt og så på TV, klarte å redde seg ut av det brennende huset, men barna deres, ei jente på tre år og hennes fem år gamle bror, døde av kullosforgiftning mens de lå og sov.

Onkelen ble i 2001 dømt til 14 års fengsel i Agder lagmannsrett.

Brant nede familiehjemmet – alle barna døde



Det var den første uken i august 2001 at alarmen gikk på Haramsøy i Møre og Romsdal. Det oppsto raskt stor røykutvikling i huset til familien på fem.

Etter få timer kommer sjokknyheten. Begge foreldrene og to av barna var omkommet, mens en fem år gammel gutt var reddet ut med alvorlige brannskader. Dagen etterpå døde også han.

Allerede da var det klart at pappaen etter alt og dømme hadde kvalt moren Gunvor Sivertzen og tent på huset.

Ektemannen, som var psykisk syk etter å ha blitt torturert i Chile, døde av kullosforgiftning. Det gjorde også parets tre barn.

DREPTE FAMILIEN: Familiens hus på Haramsøy var tilsynelatende ikke ødelagt av brannen, men synet som møtte røykdykkerne var forferdelig. Det ble funnet tre arnesteder inne i huset. Foto: Staale Wattø , SUNNMØRSPOSTEN / NTB scanpix

Like før de døde ba Sivertzen besøksforbud for å beskytte seg mot mannen, som skal ha vært voldelig mot henne i en årrekke.

Politiet: Drepte barna og seg selv

Seks år etter familietragedien på Haramsøy, ble Norge på nytt rystet av en dødelig brann – denne gangen en i en bolig på Byåsen i Trondheim.

Der ble en mor (45) og hennes to døtre på ni og elleve år funnet døde av kullosforgiftning inne på soverommet. Allerede etter få timer gikk politiet ut med at de trodde at moren tok livet av døtrene og seg selv.

ÅSTEDET: Krimteknikere gjorde undersøkelser i boligen på Byåsen i Trondheim den dagen da moren og døtrene ble funnet livløse på soverommet etter brann. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

I dagene etterpå kom det frem at moren like før hun døde kjempet for omsorgen for barna i Trondheim tingrett.

Hybelhus gikk opp i brann – seks døde



Den største brannen av dem alle kom året etter. Natt til 13. desember 2008 begynte det å brenne på et fellesareal i Oslo-bygården i Urtegata 31.

Røyk og flammer i trappeoppgangen sperret folk inne og mange mennesker ble stående i vinduene i håp om å bli reddet ut. I over to timer brant det kraftig i bygården. 15 mennesker ble reddet ut med stige, men seks mennesker mistet livet.

UTBRENT TRAPPEOPPGANG: Slik så det ut i hybelhuset omkring en måned etter brannen som kostet seks mennesker livet. Foto: Robert S. Eik , VG

Det gikk nesten tre måneder før politiet kom med den endelige bekreftelsen på at brannen var påsatt. Like etter pågrep de en mann i 40-årene, som de en stund knyttet til 66 branner.

Flere medier skrev da at mannen hadde tipset dem om branner en rekke ganger, mens mannen selv hevdet at han ble oppmerksom dem ved å lytte til politiradio.

Far til Urtegata-offer: – Fortvilende at noen har tent på

I kjølvannet av pågripelsen kom det frem at mannen har vært siktet for syv branner siden 2002 frem til Urtegata-brannen i 2008.

Åtte måneder senere, i november året etter brannen, ble sakene mot 46-åringen henlagt av Riksadvokaten på grunn av manglende beviser. Mannen, som hele tiden hevdet sin uskyld, krevde kort tid senere to millioner i erstatning.

NB! Urtegata-brannen er ikke inkludert i DSBs statistikk, men er av politiet betegnet som påsatt.