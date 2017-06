Skolebrannen stoppet ikke «Grease»

Elevene i 7. klasse på Toppåsen skole i Oslo var helt sikre på at alt arbeidet de hadde lagt ned i musikalen «Grease» var helt forgjeves. Men i dag kom glad-meldingen: Det blir skoleavslutning med forestilling likevel.

Store deler av skolen ble totalskadet i brann forrige uke, og det var derfor ingen selvfølge at forestillingen kunne settes opp. Samlingsbygget hvor 7. klasse skulle fremføre «Grease» var nesten ødelagt i brannen - kostymer og rekvisitter var brent opp.

– Alle rundt oss har trådt til for at vi skulle få til denne skoleavslutningen og at 7. klasse skulle få fremføre «Grease». Elever, foreldre, Sparebank1 har stilt opp med «brysegom»-midler, naboer og kjente har engasjert seg for å lage nye kostymer. Det er virkelig så flott at så mange bryr seg, sier rektor ved Toppåsen skole, Stein Olav Febakke til VG.

Bakgrunn: Barneskole brant i Oslo – dagen før elevenes sommeravslutning

Kort tid før brannen brøt ut på Toppåsen skole på Holmlia i Oslo forrige onsdag ettermiddag hadde elevene i 7. klasse nettopp forlatt skolen.

De hadde i går hatt en siste øving på fremførelsen av musikalen «Grease», som de skulle opptre med forrige torsdag under sommeravslutningen på skolen.

– Vi hadde øvd siden jul, og gledet oss skikkelig til endelig å ha oppvisningen, sa Linh Felicia Nguyen (12) til VG.

Lenge så det mørkt ut. Skoleavslutningen ble utsatt på ubestemt tid - og ingen visste når og om elevene i 7.klasse ville få anledning til å fremføre «Grease»-forestillingen sin. Men tirsdag kveld blir det skoleavslutning - på Hauketo skole.

– Det er alle glade for - og det viser hvor mye vi kan få til når vi går sammen, sier Febakke.

Les også: Politiet tror skolebrann kan være påsatt

Det var klokken 14.36 onsdag at nødetatene fikk melding om at det var brutt ut brann ved skolen. Da brannvesenet kort tid etter ankom stedet var det full overtenning i gymsalen. Flammene stod ut av bygningen, og den svarte røyken var synlig helt inn til Oslo sentrum. 124 personer ble evakuert fra aktivitetsskolen. Skoledagen var over, så det var kun de som var igjen på skolen da brannen brøt ut.

Dagen etter ble det kjent at politiet har anholdt flere ungdommer i forbindelse med storbrannen på Toppåsen barneskole onsdag og etterforsker den som mulig påsatt.

– Det er basert på vitneutsagn og de første observasjonene på stedet, opplyste Bente Vengstad, jurist i politiets branngruppe, til VG.