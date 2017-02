Rundt denne Oslo-gata har det brent dusinvis av ganger

Om og om igjen drar nødetatene ut på branner i og rundt Oslo-gata Dr. Dedichensvei. Politiet frykter at en seriebrannstifter går løs.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Branngruppen i Oslo klør seg i hodet over alle brannene. De vet ikke hvem som tenner på eller hvorfor det brenner så ofte i gata på Trosterud. En ting er de sikre på: Det brenner oftere her, enn andre områder i hovedstaden.

– Brannene skjer på nattestid når de fleste ligger og sover, sier politiførstebetjent Susanne Moen ved Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo-politiet til VG.

I 2016 rykket de ut på 14 påsatte branner i Dr. Dedichensvei, noen av dem alvorlige.

Vet du noe om denne saken? Kontakt VGs journalist her.

Tente på jakker i heisen



Fjorårets skumle mønster begynte i januar med to påsatte branner i heisen til blokka hvor flere titalls mennesker bor. Inne i heisen fant politiet en fleece-jakke som var påtent. Flere ble evakuert, men ingen skadet.

To nesten identiske branner i Oslo: Helte bensin og tente på inngangsdørene

Natta etter brant det i den samme heisen. Også da fant politiet en jakke som var påtent. Politiet har sikret seg biologiske spor fra åstedet, men foreløpig har dette ikke gitt noen resultater. Utover det var det ingen funn som satte dem på sporet av brannstifteren.

Artikkelen fortsetter under kartet.

De neste månedene brenner det stadig vekk i og rundt den samme gata. Flere søppelbøtter blir antent, en bil går opp i flammer i en påsatt brann. Da juli 2016 kommer brenner det i en markise på en bolig for funksjonshemmende, men ingen blir skadet.

Politiet om Tøyene-brannene: Siktede (69) har antent syv branner i Oslo

I august brenner det i en avistralle som står inntil en boligblokk hvor beboerne ligger og sover. Et vitner ser to løpe fra stedet, men ingen blir pågrepet for den påsatte brannen.

Like etter får politiet melding om en ny brann, denne gangen i en søppelkasse lenger bort i gata. Denne gangen blir det satt inn politihelikopter og hundepatruljer for å finne brannstifteren, men de lykkes ikke.

Leter etter seriebrannstifter



Utover høsten brenner det gjentatte ganger i søppelbøtter, noen ganger flere forskjellige steder rundt gata i løpet av få minutter.

Stor oversikt: Over 100 døde i påsatte branner

– Teorien er jo at en eller flere personer står bak en eller flere av hendelsene. Vi utelukker allikevel ikke at det er flere uavhengige gjerningspersoner som tenner på de forskjellige brannene uavhengig av hverandre, sier Moen.

Også i 2017 har politiet registret flere branner i områder, blant annet fem påsatte branner i søppelkasser innenfor én time.

Polititeori: Brannstifter gikk løs i Oslo

Ingen av sakene er oppklart og politiet ber om tips.