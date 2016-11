Rekkehus i Oslo tok full fyr

Brannvesenet fryktet at brannen skulle spre seg.

Hele ni brannbiler og et brannmannskap på 29 ble sendt til Rundtjernveien på Hellerud i Oslo etter at meldingen om brannen kom onsdag kveld.

Det var da full fyr i et rekkehus, og det var fare for at flammene skulle spre seg til naboen.

– Vi driver slokkearbeid på den ene boligen. Så langt har vi klart å hindre spredning til naboen, sa vaktkommandør ved Oslo brann- og redningsetat til VG kort tid etter klokken 22.30.

UTRYKNING: Politi og brannvesen rykket ut til brannnen på Hellerud. Foto: Helge Mikalsen , VG

Kort tid før klokken 23 melder NTB at brannen er under kontroll og at det ikke lengre er fare for omkringliggende hus. Brannen skal ha startet i kjelleren på rekkehuset.

– Vi har ingen indikasjoner på at det er folk i huset som brenner. Foreløpige søk vi har gjort for sikkerhets skyld, bekrefter dette, skriver brannvesenet på Twitter.

Politiet ber naboene om å lukke vinduene på grunn av røykutviklingen.