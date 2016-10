PST og Kripos etterforsker brann i Modum

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Kripos er koblet inn i etterforskningen etter et overfall og en brann i Jelstaddalen i Modum i Buskerud for vel to uker siden.

En mann i 40-årene som bodde i huset, skal ha kommet med høyreekstreme uttalelser i hjemlandet.

Det var 13. oktober at beboeren i Jelstaddalen ringte 110-sentralen og fortalte at han var blitt slått ned av to ukjente personer som var maskert med finlandshetter, skriver Bygdeposten.

Avisen skriver at to maskerte personer skal ha stått inne i huset og ventet på mannen i slutten av 40-årene. En av dem skal ha slått ham ned etter å ha sagt noen få ord. Deretter oppsto det en brann i huset. Politiet etterforsker brannen som en mulig mordbrann.

Kripos foretar tekniske undersøkelser og analyser, mens PST er koblet inn fordi mannen skal ha gitt uttrykk for høyreekstreme synspunkter.

Ifølge Bygdeposten har mannen, som er fra et land i Norden, blant annet ha deltatt i en TV-debatt der han ga uttrykk for at det multikulturelle samfunnet vil føre til en utryddelse av den hvite rase, ikke bare i hans hjemland, men i hele den vestlige verden.

– Vi er kjent med at brannofferet har kommet med spesielle ytringer, men vi etterforsker bredt og har ikke begynt å følge noen spesiell retning ennå, sier politioverbetjent Geir Hermansen hos politiet i Buskerud.