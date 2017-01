Politiet mistenker at brann ved asylmottak var påsatt

Politiet mistenker at brannen ved et mottak for enslige, mindreårige asylsøkere i Gibostad i Troms natt til torsdag var påsatt. Foreløpig er ingen mistenkt i saken.

28 asylsøkere og to ansatte ble evakuert da brannen brøt ut i en fløy som ikke er en del av selve asylmottaket. Samtlige ble flyttet til et hotell på Finnsnes, og ingen kom til skade i brannen.

Politiet opplyser i en pressemelding fredag at de mistenker at brannen var påsatt.

– Politiets etterforskning gir grunn til å mistenke at brannen er påsatt. Av hensyn til den videre etterforskningen kan vi ikke gå nærmere inn på hva vi bygger denne mistanken på, heter det.

Bakgrunn: Brann ved asylmottak på Senja

Ingen mistenkte

Videre opplyser politiet at de ikke har noen mistenkte i saken og at etterforskningen pågår for fullt.

– Vi driver åstedsundersøkelser og tar vitneavhør, i tillegg til at vi kartlegger aktiviteten rundt mottaket i det aktuelle tidsrommet, sier politioverbetjent Steingrim Ovesen i Troms politidistrikt til NTB.

Han forteller at de ikke har fått inn noen tips i saken utover informasjonen fra de ansatte og beboerne som var til stede.

Flytter tilbake

Beboerne ved asylmottaket kan fredag ettermiddag flytte tilbake. Mottaksledelsen er orientert av politiet om mistanken om ildspåsettelse.

– De er gjort kjent med vår mistanke, og de er bedt om å ha på plass det de trenger av teknisk varsling og lignende, i tillegg må de vurdere styrking av bemanningen. Og så er det jo slik at beboerne har vært utsatt for en uønsket hendelse, og de må følges opp, sier Ovesen.

Les også: Brann i asylmottak på Rjukan

Føler utrygghet

Mottaksleder Heidi Hilmarsdotter Hansen sier til Folkebladet at mistanken om ildspåsettelse er ubehagelig, og at den gir en følelse av utrygghet. Mottaket har vært i kontakt med UDI for å få styrket bemanningen, slik at de ansatte kan gå brannvakt om natten.

– Det handler til sjuende og sist om å trygge beboerne og personalet, sier Hansen.

Gibostad ligger i Lenvik kommune på Senja i Troms. Brannen, som brøt ut kort tid etter midnatt natt til torsdag, startet i sørfløyen av Senjagården.