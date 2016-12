Politiet etter brannene på Tøyen: Siktede (69) har antent syv branner i Oslo

Mannen (69) som ble pågrepet etter helgens branner på Tøyen i Oslo, knyttes til fire andre branner.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Natt til lørdag kjørte brannvesenet i Oslo fra sted til sted for å slukke branner i bydelen Tøyen.

Det begynte først å brenne i en søppelbøtte på et toalett på utestedet Postkontoret på Tøyen. Like etterpå ble det oppdaget en brann i noen barnevogner under en balkong like ved. Bygningen tok ikke ordentlig fyr, men brannen var i ferd med å spre seg da den ble slukket, får VG opplyst.

Mens brannvesenet jobbet med å slukke den andre brannen, begynte det å brenne i en gul avfallssekk i samme område.

Skal ha hatt sot på hendene



Det ble raskt fattet mistanke om at brannene var påsatte og samme natt ble en 69 år gammel mann pågrepet. Politiet kom på sporet av 69-åringen fordi en hotellansatt overhørte han fremsette trusler om å tenne på over telefonen, opplyser Kluge.

Vet du noe om denne saken? Kontakt VGs journalist her.

Politiet har registrert at han ringte inn trusler til dem i tidsrommet før brannen, og mener det er denne samtalen som hotellansatte overhørte.

Da 69-åringen ble pågrepet på hotellet like etter mener politiet at han hadde sot på hendene.

– Vi mener han har en modus hvor han tenner på ting når han blir frustrert og når han er beruset, sier Kluge.

UNDER BALKONGEN: Her jobber brannvesenet med å slukke den andre brannen på Tøyen i Oslo i helgen. Foto: Fredrik Hove , Hove Media

De tre brannene førte ikke til personskader.



Tirsdag begjærte politiet ham varetektsfengslet i fire uker, noe Oslo tingrett ga dem medhold i. Siktede har imidlertid anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.



– Vi mener at det er sterk grad av sannsynlighet for at han vil starte nye branner dersom han ikke blir holdt fengslet og at lovens vilkår om gjentagelsesfare er oppfylt, sier politiadvokat Eivind Kluge til VG.

69-åringen erkjenner ikke straffskyld for noen av brannene.



– Han opprettholder sin påstand om uskyld i saken når det kommer til alle forholdene i siktelsen, sier hans forsvarer John Arild Aasen til VG.

Aasen sier at han klient forklarer skitten på hendene med at han hadde fikset noen biler i tidsrommet før brannene.



Fått med deg denne? Politiet mener brannstifter gikk løs i Oslo

Mannen er imidlertid ikke bare siktet for de tre brannene på Tøyen natt til lørdag 17. desember. Han knyttes også til tre påsatte branner 12. mars på Kampen og Tøyen i Oslo, først i en container, dernest på en bensinstasjon og til sist i en bil på Tøyen.

Politiet mener mannen antente på alle tre brannene, men kan kun plassere ham på Shell-stasjonen fordi han ble filmet av overvåkningskameraet der.

På denne videoen kan man se det begynne å brenne i noen plastflasker omtrent samtidig som at siktede går bort fra stedet, forteller Kluge.

– Han mener at det ikke er han på videoen, sier forsvarer Aasen.

Politiet: Tente på hos naboen



Men det er den syvende brannen som mannen er siktet for, som ble mest alvorlig. Den saken strekker seg tilbake til 26. oktober i fjor, da det begynte å brenne på en balkong i femte etasje i et leilighetskompleks i Kværnerbyen i Oslo.

Flammene slikket raskt to til tre meter opp fra balkongen, skrev Dagbladet samme natt. 62 personer ble evakuert som følge av brannen, som ble slukket før noen ble skadet.

Siktede bodde på det tidspunktet i naboleiligheten, også den i femte etasje. Politiet opplyser til VG at flere vitner har observert siktede på balkongen i det samme tidspunktet som det begynte å brenne.

69-åringen nekter for å ha tent på eller for å ha vært ute på balkongen.

– Brannen fremstår tydelig som påsatt. Arnestedet er ved siktedes balkong, sier Kluge.

– Han var jo den som varslet om brannen og han tror det er en annen grunn til at det begynte å brenne, sier forsvarer Aasen, som mener at politiet ikke har annet enn indisier for at det er siktede som står bak Oslo-brannene.

69-åringen er også siktet for å true en styreeier i et sameie på livet, samt forulemping av offentlig tjenestemann.

Han er fra før domfelt en rekke ganger, blant annet to ganger for brannstiftelse. Disse sakene strekker seg imidlertid tilbake til tidlig på 1990-tallet og 2000-tallet.