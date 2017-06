Oslo City evakuert etter brann

Hele Oslo City er evakuert etter at det brøt ut en brann på kjøpesenteret mandag ettermiddag.

– Det brenner på Lindex. Vi har nettopp kommet til stedet, og vet ikke så mye mer foreløpig, sier Morten Grimstad ved Oslo brann- og redningsetat til VG like etter klokken 17.20.

Ifølge Grimstad skal det dreier seg om varme i en ventilasjonssjakt.

– Den sprer røyken til store deler av bygget. Det virker ikke som om det er så dramatisk, sier han.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 17.13. Klokken 17.30 var hele Oslo City evakuert.

– Det er uoversiktlig, for det er jo innvendig. Vi har ikke fått beskjed om at det er slukket enda, men det virker som om det er sånn noenlunde under kontroll, sier Grimstad.

BRANN: Brannvesenet rykket ut med store styrker etter meldinger om brann i Oslo City mandag ettermiddag. Foto: Oslo 110-sentral