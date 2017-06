Mann pågrepet etter dødsbrann i Buskerud

En mann døde lørdag kveld i en husbrann i Hole. Det var andre gang på under et døgn at det brant på adressen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Huset ble totalskadet, og ved 21-tiden meldte politiet at de søkte med hunder og helikopter etter minst én person som var på stedet før den kraftige brannen startet.

En halvtime senere meldte politiet at de hadde lokalisert og «tatt hånd om en mann i tilknytning til brannen», men ønsket da ikke å si noe om bakgrunnen eller status.

– Han er oss bekjent ikke skadet, sa operasjonsleder Stig Væråmoen i Sør-Øst politidistrikt til VG, før han la til at politiet ikke anså seg som ferdige med søket.

Like før klokken 01.30 natt til søndag bekrefter politiet at de har pågrepet en mann.

Krimteknikere er på stedet, og mannen skal etter planen avhøres søndag. Det er foreløpig uklart om dette er den samme personen som tidligere «ble tatt hånd om».

Buskerud-politiet har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Vet du noe om saken? Tips VG!

Lørdag kveld bekreftet operasjonslederen at politiet har vært på adressen flere ganger tidligere og at de knytter enkelte av personene som har hatt tilhold der, til et rusmiljø i området.

Det var i 19.30-tiden at brannvesenet og de øvrige nødetatene rykket ut til husbrannen i Hole kommune.

– Vi har funnet en mann i huset som er bekreftet omkommet. Brannvesenet har nå kontroll på stedet, sa Væråmoen til VG tidligere lørdag kveld.

Mannen er ikke identifisert og hans pårørende er foreløpig ikke varslet.

Like før klokken 21 meldte 110-sentralen i Ringerike at det brant på samme adresse lørdag morgen:

Lørdag kveld ønsker ikke operasjonsleder Væråmoen å si noe om politiet ser noen sammenheng mellom de to brannene, utover at den første brannen definitivt ble slukket lørdag morgen.

– Vi holder alle mulighetene åpne.