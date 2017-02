Løp inn i brennende låve – reddet to hester

27 år gamle Joachim Lervik våknet av at hunden bjeffet noe voldsomt. Låven sto i full fyr. Der sto hans to hester.

– Han pleier ikke å bjeffe slik. Da jeg skjønte hva som skjedde, tok jeg på meg arbeidstøyet og løp inn i låven for å hente ut hestene, sier Lervik.

Noen få minutter senere sto hele låven ved Selåsvatn i Åmli kommune i fyr og flamme. Den dramatiske hendelsen skjedde lørdag morgen og ble først omtalt i Agderposten.

27-åringen, som ble skrevet ut av Sørlandet sykehus søndag, lyktes i å redde hestene sine.

– Kunne ikke se hendene mine

Utenfor huset sto en nabo og noen andre menn. De prøvde også å vekke det unge paret som eier gården.

Da Joachim kom ut og løp mot låven, prøvde de andre å stoppe ham.

FULL FYR: - Slik så det ut lørdag morgen da den gamle låven brant ned til grunnen. Foto: Privat

– Jeg måtte redde hestene fordi de er en del av familien vår, sier Lervik.

Hestene sto fast i samme bås. Den ene var rolig og kom seg ut raskt, men den andre var villere, ifølge Joachim.

– Det var så mye røyk. Jeg kunne ikke se hendene foran meg. Jeg måtte dytte i hesten for å få den ut, sier han.

– Var du redd for at hesten skulle sparke deg?

– Nei, jeg har full tillit til hestene mine.

Har mistet mye

Lervik fikk i seg noe røyk og måtte tilbringe en natt på sykehus. Han sier at det går bra med ham nå.

– Det går bra, men det er jo utrolig trist. Vi har mistet alt utstyret til hestene og alt av motorsager og annet utstyr til driften på gården.

– Hva tenkte du da det sto på?

– Min kone er jo gravid så jeg måtte få henne vekk. Hun gikk til nabogården og holdt etter hvert i hestene imens det brant.

Reddet våningshuset

Det er fremdeles ukjent hvorfor det begynte å brenne i låven. Brannvesenet har funnet ut at det startet i en del av huset som ikke brukes, forteller Lervik. Han er glad for at brannvesenet klarte å redde våningshuset.

– Rett før brannvesenet kom, blåste det opp og flammene var nesten inne i huset vårt. Jeg er utrolig glad for at de klarte å redde huset. De gjorde en god jobb, sier Lervik.

– Hvordan går det med dere nå?

– Vi snakker mye om at det er bra at hverken hester eller mennesker kom til skade. Nå jobber vi for å finne en fin plass til hestene våre, sier 27-åringen.