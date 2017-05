Lastebil sto i full fyr i Oslofjordtunnelen – Terje reddet med seg sjåføren

Da det begynte å brenne i Oslofjordtunnelen fredag ettermiddag, ble Terje Langsrud fanget i røyken. – Jeg trodde ikke jeg skulle komme meg ut, forteller han.

Rundt klokken 18 fredag ettermiddag opplyste politiet i Follo om at en lastebil sto i full fyr i Oslofjordtunnelen. Operasjonsleder Karianne Knudsen sier til VG at de har fått opplyst at det skal være papir i lastebilen, og at den ikke var lastet med farlig gods.

Det er mye røyk i tunnelen som følge av brannen, og tunnelen er stengt. To personer som befant seg i tunnelen tok seg inn i evakueringsrom, opplyste politiet.

– De to personene som har vært i evakueringsrommet, er hentet ut. En av dem har brannskade på rygg og hender. Det er definert som lettere skader, altså ikke noe alvorlig. Den andre personer er uskadet. Vi tror ikke det er flere personer involvert, sier Knudsen.

Alle nødetater er på stedet og Hovedredningssentralen bistår brannvesenet med et SeaKing-helikopter.

– Brannen er under kontroll. Det drives nå etterslukking. Hele tunnelen er sjekket og klarert. Det er ingen flere personer der, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas til VG klokken halv åtte.

Første til stedet – reddet med seg sjåføren

En av dem som fikk oppleve brannen på kloss hold var Terje Langsrud. På vei fra Drammensiden over til Drøbakssiden oppdaget han en lastebil som har stanset i tunnelen.

– Da jeg passerte lastebilen så jeg at det brant under den. Lastebilsjåføren stod utenfor og forsøkte å slukke brannen, sier Langsrud til VG.

Langsrud forteller at han stoppet på en nødlomme foran lastebilen og varslet Statens Vegvesen. Fra å være en liten brann gikk det ikke mange minuttene før brannen eskalerte, forteller han.

– Etter at jeg hadde ringt vegvesenet ble jeg stående å observere. Det gikk maks to til tre minutter fra jeg hadde lagt på telefonsamtalen til førerhytta og lastebilen var fullstendig overtent, sier han.

Ble stående og rope



Bilisten fikk lastebilsjåføren inn i bilen sin før brannen utviklet seg videre.

– Jeg ble stående ved bilen og rope på ham, og fikk han til å komme oppover. Innen jeg fikk ham opp til meg var bilen min og alt jeg kunne se fullstendig innhyllet i svart røyk. Det var så mye røyk at det knapt gikk an å puste lenger, sier han.

I etterkant forteller Langsrud at situasjonen var skremmende.

– Jeg trodde egentlig ikke at vi skulle komme oss ut, sier han.