Kvinne til sykehus etter brann - tror mann tente på

En mann i 40-årene er pågrepet for brannstiftelse, mens en kvinne er fraktet til sykehus etter en brann i Porsgrunn.

Det var lørdag kveld at det begynte å brenne i en bolig i Porsgrunn. En kvinne i 40-årene ble fraktet til sykehus etter å ha fått i seg røyk, men det ble senere klart at hun ikke er alvorlig skadet.

Natt til søndag fikk brannvesenet kontroll på flammene.

Samtidig ble det klart at politiet mistenker at brannen er påtent. En mann i 40-årene er pågrepet, siktet for brannstiftelse.

– Foreløpig tror vi ikke det var forsøk på mordbrann, men det er fortsatt tidlig i etterforskningen, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Telemark politidistrikt til VG.

Han vil ikke kommentere bakgrunnen for at de tror at brannen er påtent.

Mannen sitter i arresten og det er planlagt avhør søndag.

Riksvei 356 ble en periode stengt på grunn av røykutviklingen.