Kvinne savnet etter brann i Bergen

Brannvesenet jobber med å slukke en brann i en enebolig i Fana i Bergen. En kvinne er ikke gjort rede for.

Brannvesenet jobber med å slukke en brann i en enebolig i Svartefjorden i Fana sør for Bergen. Naboer ble evakuert, men beboeren i huset er ikke gjort rede for.

– Vi savner en dame i midten av 80-årene, som bodde i dette huset. Det drives med etterslukking fortsatt, så vi kan ikke gå inn i det som er igjen av huset, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt til VG.

Gjør søk rundt boligen



Den kraftige brannen ble meldt til politiet klokken 7.34 tirsdag morgen.

– Vi fikk først melding om at det var sett kraftig røyk. Noen minutter senere fikk vi melding om at det ble sett kraftige flammer fra huset, sier operasjonsleder Morten Kronen til VG.

Boligen ble raskt overtent, og det ble meldt om at det sto flammer opp av taket. Det er ukjent om det var folk i huset da det begynte å brenne.

Politi på stedet forteller til Bergensavisen at området rundt boligen er sperret av, og at de skal gjøre søk rundt boligen.

– Vi undersøker terrenget med en radius på 100 meter, rutinemessig for å forsikre oss om at kvinnen ikke befinner seg i området rundt boligen, forklarer innsatsleder Frank Listøl til avisen.

Ikke kontroll på brannen



Klokken 08.20 meldte politiet at de nærmeste naboene til huset var evakuert. Det var ifølge politiet ikke mulig å ta seg inn i huset. Klokken 08.30 opplyste brannvesenet at boligen er totalskadd.

– Siste melding går ut på at brannen er dempet, men den er ikke under kontroll. Det skal ikke være fare for spredning, sa vaktkommandør Stig Tetler ved 110-sentralen til Bergensavisen.

Like før klokken ti fikk de nærmeste naboene som var blitt evakuert flytte hjem igjen.

– Det var et enormt gloregn over nabohusene. Men samtidig har vi vært heldig med været. Det har vært vått og lite vind, og av den grunn har flammene og røyken i stor grad gått rett til værs, sa innsatsleder Listøl til Bergensavisen.