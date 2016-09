Kraftig brann i Oslo-restaurant

Brannvesenet har ikke kontroll etter at det startet å brenne i burgerrestauranten Illegal Burger, som ligger i eldre bygård på Grünerløkka i Oslo.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Vi har fått senket temperaturen såpass i kjelleren at vi kan sende røykdykkere ned dit. Det brenner fortsatt, og det er fare for at brannen kan ha spredd seg til hulrom i bygningsmassen og at den kan spre seg videre derfra, sier brigadesjef Jan Erik Andersen i brannvesenet til NTB.

Han understreker at brannvesenet fortsatt ikke har full kontroll.

SISTE: 16.15 melder Brann- og redningsetaten på Twitter at brannen er slukket, og at brannvesenet vil jobbe på stedet utover kvelden og natten.

Frykter spredning

Snaut to timer etter at meldingen om brannen i restauranten Illegal Burger i et av Oslos mest populære sentrumsområder kom inn, hadde brannvesenet store mannskaper og flere biler på stedet.

Det var kraftig røykutvikling fra restauranten, en rekke røykdykkere var inne i bygningen, blant annet for å ta rede på om det fortsatt er folk i den.

– Vi evakuerer også nabogårdene. Det er foreløpig bare snakk om et begrenset område, men vi må være forberedt på at brannen plutselig kan ta tak og blusse skikkelig opp, sier politiets innsatsleder, Arve Røtterud.

Store skader

Omfanget av brannen, og om den har spredt seg til nabobygninger, er foreløpig ukjent. Det er ikke kommet meldinger om alvorlig skadde, men noen beboere kan ha fått i seg røyk, ifølge Andersen.

– Det er store materielle skader i kjelleren, og en del røykskader ellers i gården. Det er altfor tidlig å si noe om hva som forårsaket brannen, sier brigadesjefen.

Brannen startet mest sannsynlig i et ventilasjonsanlegg tilknyttet Illegal Burger i første etasje av bygården, som ligger i Markveien ved Olaf Ryes plass.