Kraftig brann i Oslo-restaurant under kontroll

Flere bygårder ble evakuert da det begynte å brenne kraftig i kjelleren under restauranten Illegal Burger på Grünerløkka i Oslo onsdag ettermiddag.

Rundt to timer etter at meldingen om brannen i et av Oslos mest populære sentrumsområder kom inn, kunne brigadesjef Jan Erik Andersen melde at brannvesen gikk over til å drive etterslokking.

– Vi har klart å senke temperaturen vesentlig i kjelleren, men jeg må ta forbehold om at dette er en gammel gård med stor spredningsfare, sier Andersen til NTB.

Det knytter seg først og fremst usikkerhet til skjulte hulrom i bygården og fare for at brannen kan ha spredd seg hit. Det var imidlertid ingenting som tydet på det da brigadesjefen ga en statusoppdatering på stedet.

– Det gjenstår å slå ned tilløp til oppblussing i kjelleren. Etterslokkingen vil pågå natten igjennom, sier Andersen.

Det var kraftig røykutvikling fra bygården da brannen herjet som verst. Den og tilstøtende bygninger ble evakuert i frykt for at brannen skulle «ta skikkelig tak» og spre seg, ifølge politiets innsatsleder, Arne Røtterud.

– Det er store materielle skader i kjelleren, og en del røykskader ellers i gården, sier brigadesjefen.

Brannen startet mest sannsynlig i et ventilasjonsanlegg tilknyttet Illegal Burger i første etasje av bygården, som ligger i Markveien ved Olaf Ryes plass.