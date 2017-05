Kontroll på rekkehusbrann i Namsos

Brannvesenet har nå kontroll på brannen som overtente tre boliger i et rekkehus i Namsos.

Det brenner i et rekkehus med fem boenheter i Namsos mandag kveld. Ved 22-tiden bekreftet brannvesenet at de har kontroll på flammene.

– Selv om ikke ilden er slukket, mener vi å ha kontroll på brannen i Fossbrenna nå, sier operatør på 110-sentralen i Namsos, Alexander Tangen til NRK Trøndelag.

Det ble tidligere på kvelden meldt om stor spredningsfare og brannen hadde spredte seg til en tredje bolig som ble overtent.

– Det er full overtenning i leiligheten lengst vest. De to boenhetene som først brant er ganske godt slukket nå, men på vest-sia brenner det fortsatt, sier operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt til VG klokken 18:45.

To personer er fraktet til legevakt som følge av en brannen, og undersøkes for muligens å ha pustet inn røyk. Politiet kjenner ikke til status på dem opplyser de.

Da VG snakket med Letnes ved 17:30-tiden kunne han fortelle at spredningsfaren var stor. Sener opplyser han at det er vindstille på stedet og spredningsfaren er dermed ikke like stor som først bekymret.

– Til å begynne med var vi bekymret ettersom det var mye vind på stedet. Nå er det vindstille. En fjerde bolig ser ut til å ha fått brannskader men boligen helt på enden på øst-siden ser ikke ut til å ha fått noen brannskader, opplyser Letnes.

Alle beboerne i rekkehuset, rundt 14 til 18 personer, har blitt evakuert, opplyser politiet.

Brannvesenet ankom stedet ved 16.30-tiden mandag ettermiddag, og får hjelp fra mannskaper fra Overhalla og Namdalseid, i tillegg til flyplassbrannbilen, skriver NTB.