Hjemmesykepleiere skal redde flere eldre fra brann

Risikoutsatte grupper som eldre og rusmisbrukere dør desidert oftest i branner. Heldigvis har de hverdagsheltene i hjemmesykepleien.

– Jeg er så fryktelig redd for brann!

Ragnhild Sandnes (78) har nettopp fått besøk av hjemmesykepleier Rita Einarsen fra Bydel Bjerke. Det betyr gode samtaler, mat, dusj og klesvask, men også viktig brannsikring.

– De fine batterilysene mine kommer aldri til å begynne å brenne, så de gule stearinlysene har stått ubrukt siden påske. Jeg har en trygghetsalarm rundt halsen og røyker alltid ute. Rita og de andre passer bra på meg. Jeg er så fornøyd, sier Sandnes.

Les også: Vil møte eldrebølgen med roboter

Topper dødsstatistikken

Ragnhild, som mangler et ben, er en del av risikogruppen som topper dødsstatistikken over norske branner. I Oslo har så godt som alle de 25 branndøde de siste fem årene vært eldre, rusmisbrukere, psykiske syke eller mennesker med nedsatt funksjonsevne.

REDDET LIV: Hjemmesykepleier Rita Einarsen reddet en 90 år gammel dame fra å dø i en brann i sitt eget hjem. Foto: Terje Bringedal , VG

Ti tips som kan sikre eldre mot brann: 1) Montér røykevarslere og test dem jevnlig 2) Sørg for at varslerne kan høres på soverommet 3) Vurder om beboeren kan rømme ved egen hjelp 4) Sjekk at boligen har brannslange eller håndslokkeapparat 5) Montér komfyrvakt 6) Trekk ut støpselet på kaffetrakter og vannkoker etter bruk 7) Unngå overdreven bruk av skjøteledninger 8) Beregn god avstand mellom ovner/lamper og møbler/gardiner 9) Ikke bruk brennbare lysestaker eller lysmansjetter. Hold levende lys under oppsyn. 10) Sørg for trygge røykevaner med flammehemmende sengetøy, røykeforkle eller brannteppe. Ikke tøm askebegeret i søppelet.

På landsbasis utgjør gruppen rundt 75 prosent.

Les også: Brannalarm endte med hasjbeslag

Brannvesenet får ofte beskjed altfor sent. Hjemmesykepleierne kan derfor bli de første på stedet.

Rita har opplevd nettopp det.

– Jeg skulle besøke en dame i 90-åra med begynnende demens. Da jeg kom frem, ulte alarmen og røyken traff meg. Jeg var veldig redd, men valgte å låse meg inn. Der fant jeg en kasse av plastikk som smeltet på komfyren. Damen satt i stolen uten å reagere på røyken, forteller Einarsen.

Les også: Bygg brant ned i Sarpsborg

Hedret av justisministeren og brannsjefen



På onsdag kjørte justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen brannbil inn til Bydel Bjerke sammen med Oslos brannsjef Jon Myroldhaug for å takke hjemmesykepleierne for jobben de gjør.

KAFFE OG KAKE: Hjemmesykepleierne i Bydel Bjerke ble på onsdag hyllet for jobben de gjør for å sikre risikogrupper mot brann. Fra venstre: Ifrah Mohamed, Gunnhild Rusthaug, Subashini Satheskumar, Vijaya Velautham, Mary Mukamugema, Jon Myroldhaug (brannsjef i Oslo) og Per-Willy Amundsen (justis- og beredskapsminister.) Foto: Terje Bringedal , VG

En ny veileder skal nå sørge for et enda bedre samarbeid mellom brann- og helsetjenestene i kommuner over hele landet.



Les også: Full krangel om nytt beredskapssenter

– Rita og de andre er ekte hverdagshelter. Veilederen skal sørge for at flere kan gjøre en like god jobb. Enkle forholdsregler kan forhindre skrekkelige opplevelser. Vi må forene ressursene bedre, tenke på tvers, bevisstgjøre og se sammenhenger, sier Amundsen.

– Får hjemmesykepleierne nok oppmerksomhet for dette?



– Nei, de er nok ikke synlige nok. Så det er viktig å løfte frem.

Les også: To hus brant i Sogndal

– Mange små helter og historier

Færre dør i branner nå enn før.

16 personer omkom i første halvår i 2017, mot et snitt på 32 hvert halvår siden 1979. Det er de små brannene som dreper mest. Grepene som kan redde liv er også små, ifølge Oslos brannsjef Jon Myroldhaug.

– Ingen skal dø i brann i Oslo. Hvis vi skal nå det målet, er vi helt avhengige av hjemmesykepleierne. Vi gir teknisk opplæring, motivasjon, historier fra virkeligheten og blir med på hjemmebesøk hvis det trengs, sier Myroldhaug.

– Det er ofte enkle ting det går på, som å sjekke røykvarslere og komfyrvakt eller installere mobile sprinkleranlegg eller sørge for at ingen sover med røyken i fanget.

London: 95 høyblokker er ikke brannsikre



Fungerende avdelingsleder for sykepleierne på Bjerke, Hege Storsve, bekrefter at løsningen ligger i det daglige arbeidet.

– Samarbeidet med brannvesenet funger allerede kjempebra, men kan jo alltid bli bedre. Vi tilbyr en grundig sjekk ved oppstart og hvert år etterpå. Men den viktigste jobben gjøres hver dag på jobb. Det er mange små helter og historier, sier Storsve.