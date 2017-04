Flere hundre griser døde i fjøsbrann utenfor Bodø

Av 500-600 griser er 300 hentet levende ut fra fjøset som begynte å brenne natt til tirsdag. 75 er sendt til slakting, og det er usikkert hvor mange som vil følge etter.

– Da vi kom til stedet var det masse svart røyk som veltet ut. Mannskapet på stedet registrerte ingen dyrelyder fra fjøset, så vi fryktet jo det verste, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til VG natt til tirsdag.

Rundt klokken 06.00 opplyste Bo Nilsson at mellom 500 og 600 griser var døde, og at ingen av dyrene i fjøset var i live da politiet kom til stedet.

Like før klokken 08.30 opplyser politiet på Twitter at det likevel kan se ut som at et ukjent antall griser er i live.

– Vi har fått ut rundt 300 griser fra fjøset, og 75 av disse er sendt til slakting. De resterende er kjørt til andre grisefjøs, men vil bli slaktet på et senere tidsunkt, sier operasjonsleder Remi Johansen til VG tirsdag formiddag.

– Mellom 200 og 300 griser er døde, opplyser Johansen.

Det var klokken 03.23 natt til tirsdag at politiet fikk melding om brannen på Fenes utenfor Bodø.

Brannmannskaper fra Bodø og Bodø lufthavn jobbet på spreng med å slukke brannen i morgentimene på tirsdag.

DYRETRAGEDIE: Hvor mange av grisene som er live tirsdag morgen er uklart, men flere hundre dyr skal være døde. Foto: , VG-TIPSER

– De har brutt seg gjennom taket, men det brenner godt. Det er veldig trasig, men de jobber for fullt, sa Bo Nilsson til VG i natt og la til at det var problemer med vanntilførselen.

– Det har vært en utfordring med vann på stedet, med flere tankbiler som er tomme. Sivilforsvaret ha også bidratt med pumpeutstyr. Det kommer til å ta flere timer å få dette slukket.

Tirsdag formiddag er brannen er under kontroll, og brannvesenet foretar etterslukking.

Hva som forårsaket brannen er ennå ukjent, men det drives taktisk og teknisk etterforskning på stedet.

Det var gårdeier som ringte brannvesenet, som videre varslet politiet.

– Gårdeier skal ha forsøkt å ta seg inn i fjøset, men måtte gi opp. Det er ikke meldt om noe personskade, sier Nilsson.