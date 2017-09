Etterforsker storbrann i Holmestrand

To boliger gikk tapt, og elleve ble evakuert, da det brant i holmestrand natt til tirsdag. Politiet etterforsker brannårsaken.

Det var like før midnatt at politiet fikk melding om brannen i en bolig i Holmestrand. Området beskrives som et område med relativt tett mellom boligene, og det ble raskt klart at det var snakk om en stor brann.

Brannvesenet kalte inn ekstra mannskaper, og fikk forsterkninger fra Stokke.

– Det er ganske hektisk på stedet, og kraftig vind gjør slukningsarbeidet vanskeligere, sier vaktleder Glenn Espen Kustner i Vestre Viken 110-sentral til VG, før de hadde fått kontroll.

Huset der brannen startet beskrives som nærmest nedbrent. Brannen spredde seg til et nabohus som også er totalskadet. Det har i tillegg tatt fyr i en bobil og en garasje på stedet, sier brannvesenet.

Naboer til brannen fortalte VG at de hørte høye smell fra det første huset som brant.

– Det dreier seg antagelig om propanflasker som har eksplodert, sier operasjonsleder Marius Knudsen i Vestfold politidistrikt til VG.

Brannvesenet driver slukning utover natten. Politiet fikk raskt kontroll på beboerne i husene som brant, og ingen ble skadet. Elleve hus ble evakuert, men flere av dem har fått reise hjem igjen. Et av husene som ikke brant var fullt

Politiet etterforsker brannårsaken, og har fått en interessant opplysning.

– Det skal ha stått et stearinlys på terrasen på huset som begynte å brenne, sier operasjonsleder Knudsen, som understreker at det likevel er alt for tidlig å konkludere med hva som har antent brannen.