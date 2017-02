En person til sykehus etter brann i Bergen

En enebolig i Fana står i full fyr søndag kveld. En person er sendt til Haukeland sykehus med brannskader.

Nødetatene rykket søndag kveld ut til en enebolig i Fanafjellsvegen i Bergen etter medling om brann.

– Huset står i full fyr. Det meldes at man kan se kraftig røyk og flammer fra utsiden, opplyser Terje Magnussen, operasjonsleder i Hordaland politidistrikt til VG.

Politiet fikk meldingen 17:48 via AMK, og gikk ut på at en person hadde kommet seg ut av huset og ble tatt hånd om av naboer. Personen har bekreftet overfor politiet at han var den eneste i huset.

– En person er tatt ut av huset og sendt til Haukeland for brannskader på hovedsaklig armene, sier Magnussen.

Slukking på stedet har startet, melder 110 Hordaland på twitter kvart over seks. De opplyser samtidig at huset var overtent da nødetatene kom frem.

– Huset var fullstendig overtent da nødetatene kom frem. Jeg har ikke fått bekreftet om brannen er slukket, sier operasjonsleder ved halv syv-tiden søndag.

Fanafjellsvegen ble først stengt, men er nå åpnet for trafikk igjen.