Bussbrannen i Gudvangatunnelen henlagt

Under dramatiske omstendigheter ble 32 kinesiske turister reddet ut av den brennende bussen inne i Gudvangatunnelen. Nå er saken henlagt.

Det bekrefter politiadvokat Magnus Juel Engh ved Vest politidistrikt til VG.

– Saken er henlagt som intet straffbart forhold bevist. Etter å ha etterforsket saken har vi konkludert med at hverken sjåføren eller andre kan lastes for det som skjedde, sier Juel Engh.

Fem personer, blant annet sjåføren, ble sendt til sykehus etter at den svenske turistbussen begynte å brenne inne i den over elleve kilometer lange tunnelen 11. august 2015. Fire ble innlagt med røykskader.

Kripos: – Trolig svikt i kjølingen

I en rapport fra Kripos som VG har fått tilgang til, går det frem at skader som ble påvist på radiatorviftens hydrauliske pumpe sannsynligvis førte til svikt i kjølingen av radiator/kjølevæske.

Fire personer ble innlagt på sykehus etter brannen i Gudvangatunnelen, som er Norges nest lengste veitunnel. Foto: Kyrre Lien , VG

– Kjølevæsken har sannsynligvis kokt som følge av dette, heter det.

I rapporten konkluderes det med at motoren sannsynligvis mistet effekt som følge av at motorstyringen kompenserte for forhøyet motortemperatur. Dette mener Kripos kan settes i sammenheng med en vitnebeskrivelse om at bussen kjørte sakte.

– Motoren har etter all sannsynlighet blitt så varm at kjølevæsken har kokt, skriver Kripos, som mener kjølevæske eller olje kan ha antent som følge av varmen fra eksosrøret/turboen.

Olav reddet alle ut

Hotelleier Olav Hylland ble hyllet som en helt etter dramaet. Han var den første på stedet da bussen tok fyr, og fikk reddet ut alle de 32 turistene ved å stue dem inn i sin egen varebil.

– Hvordan alle disse kom seg inn i en varebil, det vet jeg ikke. Men de var veldig gode til å stue seg sammen, sa han lattermildt til VG etter at dramaet var over.

FLERE SKADET: En omfattende redningsaksjon ble igangsatt etter at en trailer tok fyr i Gudvangatunnelen i august 2015. Foto: Kyrre Lien , VG

De siste årene har det vært flere dramatiske branner i Gudvangatunnelen. 5. august 2013 ble 65 personer brakt til sykehus etter at et vogntog begynte å brenne inne i tunnelen, men ingen ble alvorlig skadd. Tunnelen ble stengt i flere uker mens reparasjonsarbeidet pågikk.

Lensmann: Forfulgt av dramatiske hendelser

– Etter en vurdering av bevisene i saken kan ikke politiet se bort fra at det er et uhell som ingen kan klandres for, selv om det fikk dramatiske følger, sa politiadvokat Jørn Lasse Førde Refsnes i Sogn og Fjordane politidistrikt til NRK.

Her blir Olav Hylland hyllet som helt etter branndramaet i tunnelen: