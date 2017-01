Brannstifter dømt til tvungent psykisk helsevern

En 43 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha forårsaket branner som kunne ført til tap av liv.

1. januar i fjor tente han på en leilighet i en kommunal bolig i Midjordgata i byen. Under brannen holdt han en kvinne innestengt. I dommen heter det at hun lett kunne ha mistet livet om ikke politipatruljer hadde reddet henne ut, skriver Stavanger Aftenblad.

Noen timer tidligere tente mannen på en leilighet i andre etasje i en kommunal bolig i Nymansveien i Stavanger. I tillegg til ham selv, var det tre personer i bygget.

43-åringen var i alt tiltalt for ti punkter som blant annet omfattet trusler, vold, bruk av narkotika, skadeverk og frihetsberøvelse.

I dommen fremgår det at det ikke foreligger tvil om at han var psykotisk da de straffbare forholdene skjedde. De sakkyndige har konkludert med at han er paranoid schizofren, til tross for at han foreløpig har fått diagnosen «uspesifisert».

Dermed kan han ikke idømmes straff, men loven gir anledning til tvungent psykisk helsevern for den som er straffefri grunnet psykose ved en alvorlig voldshandling.

Retten mener det er reell fare for at han kan forsøke å stifte brann på ny dersom han igjen blir psykotisk. Tingretten viser til at mannen er psykotisk også når han har vært rusfri.