Brann på Ottersøya: Flere hus evakuert

Store brannmannskaper og et slukkehelikopter har fortsatt ikke kontroll på brannen på Ottersøya.

Brannmannskapet har ved 16:30-tiden mandag fortsatt ikke kontroll på brannen på Ottersøya i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.

– Det brenner ennå så vil holder på med å slokke, men det er ulendt terreng så det er ikke så lett å få kontroll på brannen, sier Håvard Hernes, brannsjef i Nærøy Brann- og redningsvesen.

NRK melder mandag ettermiddag at seks hus som sto i fare for å bli tatt av brannen, nå er trygge.

– De er tømt for folk, sier Nærøy-ordfører Steinar Aspli.

Brannsjefen forteller at det for øyeblikket ikke er noe bebyggelse i fare på grunn av vindretningen.

– Snur vinden vil den imidlertid komme nærmere bebyggelsen, sier Hernes.

Politiet i Trøndelag meldte kort tid før klokken 10 at det brant i området Holandslia på Ottersøya. I utgangspunktet var det stor fare for spredning til et hus på stedet, men dette er nå utenfor fare, ifølge operasjonslederen.

Brannvesenet hadde imidlertid ikke kontroll på brannen og det var fare for spredning til nye bygninger.

– Det som brenner, er skog, lyng og gress. Det er en utfordring med østavind på stedet som gjør at brannen har lett for å utvikle seg, så brannvesenet sliter litt med å få kontroll, sa operasjonsleder Ole Tuset i Trøndelag politidistrikt til VG kort tid før klokken 12.15.

– Brannen sprer seg fremdeles og større mengder brannmannskaper er i sving. Sivilforsvaret er inne med en del mannskap, og det blir kalt ut mannskaper fra Røde Kors. Et slukkehelikopter er på tur, sa Tuset videre.

– Området som brenner, er rundt regnet 500 ganger 300 meter, legger han til.

Operatør Dag Kåre Ditlev ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag opplyste tidligere mandag til VG at brannen hadde arnested på fire-fem steder. Brannårsaken var ukjent, ifølge han.