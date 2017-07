Brann i Nordmarka i Oslo under kontroll

Brannvesen og politi rykket ut til en brann i Nordmarka i Oslo sent lørdag kveld.

Kor tid før klokken 2 natt til søndag opplyser Oslo 110-sentral at brannvesenet har kontroll på brannen.

– Det er en del nedslag av røyk i Slemdal-området. Lukk vinduer hvis du opplever dette i ditt nærområdet, melder brannvesenet på Twitter.

Oslo-politiet meldte tidligere at det skal ha brent i en oppsamlingsplass for tømmer i området Skådalsbekken. Brannen foregikk i et område på 50 ganger 50 meter.

– Det jobbes for å stanse dette raskt før det sprer seg, tvitret brannvesenet.

Operasjonsleder Cathrine Sylju sier til VG at det via kameraet i et politihelikopter som ble sendt til stedet, ikke ser ut til å være bygninger i nærheten.

Brannen ble meldt kort tid før midnatt natt til søndag.

– Vi ser mye røyk og at brannen er tiltakende. Den har økt i styrke i den tiden vi har stått her, sier Andreas Jørgensen, som befant seg på Grefsenkollen lørdag kveld, til VG.