Brannvesenet setter inn helikopter i slukkingen av en omfattende ulmebrann i et barkanlegg på Sky i Larvik.

Lørdag formiddag i 13-tiden brøt det ut en brann ved et barkeanlegg i Larvik. Brannhelikopteret og Sivilforsvaret er satt inn i arbeid med å slukke den voldsomme brannen.

Brannen skal være under kontroll, men har ikke avtatt og tykk røyk er synlig i store deler av Vestfold.

«Store deler av indre Vestfold vil kunne observere og lukte røyken», skriver Vestviken 110-sentral på Twitter.

– Brannen har ikke avtatt. Nå har brannvesenet fått tak i en slags lift så de får spylt ovenfra. Røyken er konstant og like stor som den har vært siden 13-tiden, sier operasjonsleder Inge Omli Landsrød til VG.

Minst seks husstander evakuert

Kraftig røykutvikling har ført til evakuerte boliger og naboer anmodes om å holde seg innendørs med dører og vinduer lukket.

Politiet ber naboer om å følge med på glør som kan spre seg i luften. Folk oppfordres til å holde seg innendørs med dører og vinduer lukket. Brannvesenet vurderer fortløpende evakuering.

– Vi fikk melding rundt klokken halv to om en brann i et barkeanlegg. Det skulle i utgangspunktet ikke være farlig fordi det var inne på et anlegg, men det var stor røykutvikling. På grunn av vind, har vi måttet evakuere minst seks husstander, sier operasjonsleder Cathrine Klæstad i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Vindretningen er foreløpig slik at den ikke truer trafikken på E18 like ved, men Landsrød opplyser at de står klare til å stenge veien kjapt, hvis det skulle bli behov for det.

– Det er røyken som er problemet, ikke brannen, sier Klæstad.