Brann hos Erna Solbergs høyre hånd

Det begynte fredag kveld å brenne hjemme i boligen til statssekretær Julie Brodtkorb på Heggeli i Oslo.

Til VG forteller hun at hverken hun, barna hennes eller hundene var hjemme da brannen oppstod i det hun antar er det elektriske anlegget.

Hun tror foreløpig at familien kan bli boende i huset og roser brannvesenet for at brannen ikke ødela mer.

– Vi hadde ikke hatt et hus å komme hjem til om ikke brannvesenet hadde vært der så raskt, sier hun lørdag.

Det er andre gang Brodtkorb roser OBRE på kort tid, da hunden hennes «Cash» i forrige uke gikk gjennom isen under en joggetur.