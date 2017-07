Bolighus stod i full fyr på Tjøme

To personer er sendt til sykehus etter en kraftig brann i et hus på Tjøme i Vestfold.

– Det ser ut til å brenne i en vegg og rundt ti trær nær huset, sier en person som er på stedet Tønsbergs Blad.

To beboere er kjørt til akuttmottaket i ambulanse. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Like før klokken 20.30 er det bekreftet at det ikke er flere personer eller dyr i huset, skriver politiet på Twitter.

Saken fortsetter under bildet.



BRENNER: En bolig står lørdag kveld i full fyr på Tjøme i Vestfold. Foto: Peder Gjersøe

Vitner sier til VG at man kan se røyken fra brannen helt fra Tønsberg. Huset som brenner ligger like ved vannet i Vrengensundet, like ved broen som går fra Nøtterøy til Tjøme.

Mannskap fra alle stasjoner er på stedet, skriver Vestviken 110-sentral på Twitter. En redningsbåt bistår også i arbeidet, skriver Tønsbergs Blad.

– Vi fikk første telefon om brannen klokken 19.00. Etter det tok det ikke lang tid før boligen var fullstendig overtent, forteller Harald Kleppo, vaktleder ved Vestviken 110-sentral.

Ifølge Kleppo har brannvesenet nå kontroll over brannen og det er ingen fare for at den skal spre seg til nærliggende boliger.

Huset er nå delvis nedbrent, og klokken 21 jobber brannmannskap med etterslukking.